Osmangazi Belediyesinden dağ köylerinde ahududu seferberliği; hedef 100 dönüm

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, dağ köylerinde ahududu üretimine ilişkin çalışma yürüttüklerini belirterek, ilk etapta 10 dönümlük ahududu bahçesi kurduklarını ve bunu 100 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aydın, yakmaşık 1,5 yıl önce Gazi Tarım A.Ş'yi kurduklarını belirterek, özellikle çok önemsedikleri ata tohumlarının korunması, geleceğe aktarılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Yerel tohumlara ilişkin baharda takas şenliği düzenleyeceklerini dile getiren Aydın, "Malumunuz üretimde ilaç ve zehir kullanılıyor. Toprağın zehirlenmesi, ilacın fazla atılması, tohumların genetiğiyle oynanması nedeniyle kanserler ve diğer genetik hastalıklar çok fazla arttı. Biz daha doğal üretim ve tüketim olsun diye çaba içindeyiz" dedi.

Özellikle dağ köylerinde gelir artırıcı alternatif ürünlere ilişkin çalışmalar yaptıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Yiğitali'de 10 dönümlük alanda ahududu üretimi başlattık. Sertifikalı ilaçsız katkısız üretim yapıyoruz. Bu sene daha da artıracağız ve çiftçiye sağlanacak desteklerle 100 dönüme kadar çıkartacağız. Kırsalı bu şekilde üretime endeksli destekleme modelini benimsiyoruz. Bir kere ürünün pazarı hazır alıcısı var. Organik üretim dediğinizde ise tarladan satılıyor, talebi yüksek oluyor."

Altın gibi ürün ahududu

Bugün işsizlik çeken, köyü terkedip buraya göç yaparak aslında geçim sıkıntısı yaşayan bir çok insanın 10 dönümlük bir alanda yıllık 1 -1,5 milyon lira gibi ekstra gelir sağlayabileceği bir ürün sunduklarını dile getiren Aydın, "Altın gibi bir ürün. Altını madende aramayın alın size altın gibi ürün ahududu." ifadesini kullandı.

Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle iş birliği içinde çalışma yürüttüklerini belirten Aydın, "Liseye ait tarım alanında üretimimiz var. Patlıcan, karnahabar, pırasa, domates, biber gibi birçok çeşitte üretim yapıp belediyeye ait Kent Lokantası'nda vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tamamen organik, ilaçsız, kimsayal gübresiz üretim yapıyoruz ve hasıdını da yemeğini de kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

Dağ yöresindeki tarımsal potansiyelin yüzde 2'si kullanılıyor

Aydın, çiftçiyi üretim endeksli desteklediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bedelini hasatta ödemek üzere çiftçiyi desteklerseniz çiftçi sahipleniyor katma değer üretiyor. Hasat ettiğinde para kazanıyor borunu ödüyor iş büyüyor. Biz alım garantisiyle köylüyü destekleme modelini seçtik. Biraz daha ayakları yere basarak gidiyoruz bir anda çok büyük yapmak istemiyoruz. Birkaç sene sonra dağ yöresinde daha fazla alanda üretimin yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Dağ yöresindeki tarımsal potansiyelin sadece yüzde 2'si kullanılıyor. Biz yüzde 98'lik kısımda da üretimi sağlarsek tersine göçü bile başlatabiliriz." - BURSA