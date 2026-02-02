Osmangazi Belediyesinden dağ köylerinde ahududu seferberliği; hedef 100 dönüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Osmangazi Belediyesinden dağ köylerinde ahududu seferberliği; hedef 100 dönüm

Osmangazi Belediyesinden dağ köylerinde ahududu seferberliği; hedef 100 dönüm
02.02.2026 09:32  Güncelleme: 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, dağ köylerinde ahududu üretimi çalışmalarının başladığını, 10 dönümlük bahçenin ardından hedefin 100 dönüm olduğunu açıkladı. İlçedeki tarımsal potansiyeli artırmak ve doğal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, dağ köylerinde ahududu üretimine ilişkin çalışma yürüttüklerini belirterek, ilk etapta 10 dönümlük ahududu bahçesi kurduklarını ve bunu 100 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aydın, yakmaşık 1,5 yıl önce Gazi Tarım A.Ş'yi kurduklarını belirterek, özellikle çok önemsedikleri ata tohumlarının korunması, geleceğe aktarılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Yerel tohumlara ilişkin baharda takas şenliği düzenleyeceklerini dile getiren Aydın, "Malumunuz üretimde ilaç ve zehir kullanılıyor. Toprağın zehirlenmesi, ilacın fazla atılması, tohumların genetiğiyle oynanması nedeniyle kanserler ve diğer genetik hastalıklar çok fazla arttı. Biz daha doğal üretim ve tüketim olsun diye çaba içindeyiz" dedi.

Özellikle dağ köylerinde gelir artırıcı alternatif ürünlere ilişkin çalışmalar yaptıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Yiğitali'de 10 dönümlük alanda ahududu üretimi başlattık. Sertifikalı ilaçsız katkısız üretim yapıyoruz. Bu sene daha da artıracağız ve çiftçiye sağlanacak desteklerle 100 dönüme kadar çıkartacağız. Kırsalı bu şekilde üretime endeksli destekleme modelini benimsiyoruz. Bir kere ürünün pazarı hazır alıcısı var.  Organik üretim dediğinizde ise tarladan satılıyor, talebi yüksek oluyor."

Altın gibi ürün ahududu

Bugün işsizlik çeken, köyü terkedip buraya göç yaparak aslında geçim sıkıntısı yaşayan bir çok insanın 10 dönümlük bir alanda yıllık 1 -1,5 milyon lira gibi ekstra gelir sağlayabileceği bir ürün sunduklarını dile getiren Aydın, "Altın gibi bir ürün. Altını madende aramayın alın size altın gibi ürün ahududu." ifadesini kullandı.

Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle iş birliği içinde çalışma yürüttüklerini belirten Aydın, "Liseye ait tarım alanında üretimimiz var. Patlıcan, karnahabar, pırasa, domates, biber gibi birçok çeşitte üretim yapıp belediyeye ait Kent Lokantası'nda vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tamamen organik, ilaçsız, kimsayal gübresiz üretim yapıyoruz ve hasıdını da yemeğini de kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

Dağ yöresindeki tarımsal potansiyelin yüzde 2'si kullanılıyor

Aydın, çiftçiyi üretim endeksli desteklediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bedelini hasatta ödemek üzere çiftçiyi desteklerseniz çiftçi sahipleniyor katma değer üretiyor. Hasat ettiğinde para kazanıyor borunu ödüyor iş büyüyor. Biz alım garantisiyle köylüyü destekleme modelini seçtik. Biraz daha ayakları yere basarak gidiyoruz bir anda çok büyük yapmak istemiyoruz. Birkaç sene sonra dağ yöresinde daha fazla alanda üretimin yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Dağ yöresindeki tarımsal potansiyelin sadece yüzde 2'si kullanılıyor. Biz yüzde 98'lik kısımda da üretimi sağlarsek tersine göçü bile başlatabiliriz." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erkan Aydın, Osmangazi, Çiftçilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmangazi Belediyesinden dağ köylerinde ahududu seferberliği; hedef 100 dönüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:22:25. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesinden dağ köylerinde ahududu seferberliği; hedef 100 dönüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.