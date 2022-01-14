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Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika

Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor

14.01.2022 12:45
Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Elmasbahçeler Mahallesi'nde yapımı devam eden hizmet binası inşaatında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Elmasbahçeler Mahallesi'nde yapımı devam eden hizmet binası inşaatında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlık, sağlık ocağı ve dersliklerin bulunacağı hizmet binasının birkaç ay içinde açılacağını belirtti.

Merkezden kırsala ilçenin 136 mahallesinde gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetleri ile örnek bir belediyecilik sergileyen Osmangazi Belediyesi'nin başlatmış olduğu projeler bir bir tamamlanıyor. Temeli geçtiğimiz yıl Haziran ayında atılan ve betonarme imalatları tamamlanan Elmasbahçeler Hizmet Binası, sahip olduğu fonksiyonel yapısıyla mahalle sakinlerine eğitim, sağlık ve muhtarlık gibi hizmetlerin bir arada sunulacağı bir merkez olacak.

Toplam bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen Elmasbahçeler Hizmet Binası'nın 350 metrekare taban alan üzerine iki katlı olarak inşa edildiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'de hizmetlerimiz, mahalle sakinlerimizden gelen talep ve mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bursa'mızın en eski mahallelerinden biri olan Elmasbahçeler'de inşa ettiğimiz hizmet binamız da, yine mahalle sakinlerimizin talebi üzerine projelendirilerek hayata geçirdiğimiz bir proje. 6 ay önce temelini attığımız hizmet binamızın inşaat çalışmaları tamamlandı. Şu anda, seramik, fayans, kapı ve pencere doğramaları ile mekanik ve elektrik tesisatlarının döşenmesi çalışmaları sürüyor. Alt katında muhtarlık ve sağlık ocağı, üst katında ise başta OSMEK kursları olmak üzere eğitim hizmetlerinin sunulacağı binanın, bir yandan da çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Hizmet binamızı, önümüzdeki Haziran-Temmuz ayı gibi açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor
Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor
Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor
Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor

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Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Muhtarlık, Osmangazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika Ekonomi


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