Osmangazi Köprüsü'nde 10 Yılda 211 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü'nde 10 Yılda 211 Milyar Lira Tasarruf

Osmangazi Köprüsü\'nde 10 Yılda 211 Milyar Lira Tasarruf
01.07.2026 15:14
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Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü ile 10 yılda 40 milyar lira akaryakıt, 171 milyar lira zaman tasarrufu sağlandığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Osmangazi Köprüsü ile 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira akaryakıt tasarrufu ve 171 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 211 milyar liraya ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz 2016 tarihinde trafiğe açılan Osmangazi Köprüsü'nün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli halkası olan Osmangazi Köprüsü'nün İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağladığını ifade ederek "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçiş 45-60 dakika sürerken; Osmangazi Köprüsü sayesinde bu süre sadece 6 dakikaya indi" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkanı sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını belirterek, "Köprü ile 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira akaryakıt tasarrufu ve 171 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 211 milyar liraya ulaştı. Çevre dostu bu avantaj, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Osmangazi Köprüsü ile 10 yılda 2 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık" diye konuştu.

'TOPLAM UZUNLUĞU 2 BİN 682 METRE'

Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bin 550 metre orta açıklığıyla köprümüz, dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında yer alıyor. Bu dev eseri 39 ay gibi bir sürede tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Köprünün yapımında kullanılan çelik teller uç uca eklense 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu mesafe dünyanın etrafını iki defadan fazla dolanabilecek kadar uzun" ifadelerini kullandı.

Yapımda kullanılan 109 bin 490 ton çelik miktarının 73 bin adet otomobile denk olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, ana açıklık tabliye alanının ise 96 bin 364 metrekare olup yaklaşık 14 futbol sahasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK AĞIR KALDIRMA OPERASYONU'

Güney Yaklaşım Viyadüğünde gerçekleştirilen rekor operasyonlara da değinen Uraloğlu, "Viyadüğün bin 120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemiyle gerçekleştirdik. 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu çelik viyadükler arasında dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 ve 133 metrelik kısımlarını, 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemiyle monte ettik. Bu da yine çelik viyadükler arasında dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu olarak tarihe geçti" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Osmangazi Köprüsü, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmangazi Köprüsü'nde 10 Yılda 211 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika

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