Osmaniye'de Arpa Hasadı Gecikti, Verim Yüksek

01.06.2026 10:01
Yağışlar nedeniyle 15 gün geciken arpa hasadında üreticiler yüksek verimle yüz güldürüyor.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Osmaniye'de bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle arpa hasadı 15 gün gecikmeli başlarken yılın ilk hasadında elde edilen yüksek verim ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetiştirilen önemli tarım ürünlerinden arpanın hasadına başlayan çiftçiler, yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtti. Düziçi ilçesi Farsak köyünde gerçekleştirilen yılın ilk hasadında elde edilen yüksek verim ise üreticinin yüzünü güldürdü. Bölgede üretim yapan çiftçi İdris Kılıç, geçen yıl dönüm başına 200 ila 250 kilogram arasında verim aldıklarını, bu yıl ise dönüm başına 550 ila 600 kilogram ürün beklediklerini söyledi.

Geçmiş yıllara kıyasla hasat döneminin bu sene sarktığını belirten Güneş, "Vatanımıza, milletimize ve çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Bu yıl yağışlar nedeniyle hasat yaklaşık 10-15 gün gecikti. Allah hayırlısını versin. Dönüm başına tahmini 550-600 kilogram verim bekliyoruz. Geçen yıla göre bu yılki verimin yüzde 50-60 oranında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl dönümden 200-250 kilogram ürün alırken, bu yıl 550-600 kilogramın üzerinde verim bekliyorum. Verimin iyi olmasını önce Cenab-ı Allah'ın lütfuna, ardından yağışların olumlu etkisine bağlıyoruz. Depo dolum dönemine de çok az bir zaman kaldı" diye konuştu.

Yağışlar sebebiyle yaşanan 10-15 günlük gecikmenin olduğunu söyleyen Selahattin Kürklü, "Şu anda İdris kardeşimizin arpasını biçiyoruz. Allah bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. Arpası oldukça iyi görünüyor. Ancak bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle verimde bir miktar düşüş yaşanabiliyor. Buna rağmen yaklaşık 500 kilogram verim alınması bekleniyor. Arpa genel olarak güzel durumda, ancak aşırı yağışlar verimi bir miktar etkilemiş görünüyor" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Osmaniye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

