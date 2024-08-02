Osmaniye'de Ayçiçeği Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Osmaniye'de Ayçiçeği Hasadı Yapıldı

Osmaniye'de düzenlenen ayçiçeği hasat törenine Vali Erdinç Yılmaz da katıldı. Vali Yılmaz, kent genelinde 90 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 33 bin ton rekolte beklediklerini açıkladı. Ayçiçeği üretimine ciddi destek sağlandığını belirten Vali Yılmaz, bugün çiftçilerle birlikte hasada katıldı.

02.08.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de alternatif ürün olarak ekilen yağlık ayçiçeğinde 33 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

Merkeze bağlı Kesmeburun köyünde düzenlenen ayçiçeği hasat törenine Vali Erdinç Yılmaz da katıldı.

Biçerdövere binen Vali Yılmaz, ayçiçeği hasat etti.

Vali Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kent genelinde 90 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini ve 33 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Osmaniye'nin ayçiçeği üretiminde Türkiye'de 18'inci sırada yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinin üretimine bakanlığımızca da ciddi anlamda destek sağlanmaktadır. 500 çiftçimize 2 bin 825 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık yüzde 75'i hibe olarak bakanlığımız tarafından çiftçilerimize verildi. Bugün de burada çiftçilerimizle ayçiçeği hasadına katıldık. Hasadımızın bereketli, hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de Ayçiçeği Hasadı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 14:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Ayçiçeği Hasadı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement