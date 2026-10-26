İsmail Kartal'a istifa çağrısı - Son Dakika
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İsmail Kartal'a istifa çağrısı

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İsmail Kartal\'a istifa çağrısı
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı yoğun şekilde eleştirerek istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. 

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükselterek önemli bir avantaj elde etti.

İSMAİL KARTAL'A İSTİFA ÇAĞRISI

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli cephede ise tansiyon yüksekti. Deplasmanda alınan mağlubiyet ve sergilenen oyun sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal’a sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı yoğun şekilde protesto ederek istifaya davet etti.

İsmail KartalGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    Futbolcular beceriksiz ise adam ne yapsın.... 2 1 Yanıtla
  • Mesut Çakar Mesut Çakar:
    Aziz yıldırım biran önce bu başkanlığı bırakmalı aldığı forvetleri çocuk almaz kartalıda takımın başına koymaz…FB liliğine diyecek yok ama kulube ciddi zarar veriyor biran önce bırakmalı mayısı beklemeden:(:(:( 0 1 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Acilen istifa etti İsmail 0 1 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Hakeme rağmen Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi Fenerbahçe'ye kırmızı kart veremedi 1 yarıda tek kale oynadı Galatasaray 0 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    İsmail Kartal gitse bu takım düzelmes devam etmesi gerekir 0 0 Yanıtla
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