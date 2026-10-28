Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

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Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünlerden yansıyan görüntüler, futbolun rekabetten ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Galatasaray forması giyen babasıyla birlikte sarı-kırmızılı tribünde maçı izleyen küçük Ecrin, Fenerbahçe formasıyla dikkat çekti. Derbinin ardından Ecrin'in yaşadıklarına ilişkin sözleri ise yüzleri gülümsetti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tribünlerde renkli anlar yaşandı. Galatasaray forması giyen bir baba ile Fenerbahçe forması giyen küçük kızının birlikte maçı izlediği anlar, karşılaşmanın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı. Fotoğraflarda babasıyla gülümseyerek sohbet eden Ecrin'in keyifli halleri dikkat çekti.

KÜÇÜK ECRİN'DEN GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Derbiyi babasıyla birlikte Galatasaray tribününde takip eden Ecrin, karşılaşma sırasında herhangi bir korku yaşamadığını söyledi. Küçük taraftar, kendisini ağırlayan sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim. Hiç korkmadım, beni çok güzel ağırladılar."

Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

REKABETİN ÖTESİNDE GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ

Birbirine rakip iki takımın formasını taşıyan baba ve kızın tribündeki görüntüleri, futbolun birleştirici yönünü ortaya koydu. Küçük Ecrin'in sözleri de derbinin ardından dostluk ve centilmenlik adına dikkat çeken bir mesaj oldu.

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GalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ugurcandemirs07 ugurcandemirs07:
    Bu resme alkış ?? 9 0 Yanıtla
    Uğur Sezer Uğur Sezer:
    MANİPLE İCİN GETİRİLMİŞ KURGUDAN İBARET FENERLİYMİŞ HAHAHA 0 1
  • abbas dursun abbas dursun:
    şu küçük kızdan insanlık öğrenin lan iki hörgüçlü develer diyecem ama öyle bir dünya yok ???????????? yok yani gerçek bu dışarda öyle yaratıklar varki adama insanlığını sorgulatır.ülke faili meçhul çocuk yapanlar çöpe atanlar ilkokul ortaokul terkler kahveler full aytaş işsiz güçsüz yüzbinlerce bi olay olsada kırsak yıksak soksak kafadakiler. aşırı kara cahillik günümüzün yüz yıldırdır ğzerimizden atamadığımız modern vebasıdır ve birileri yüz yıldır besleniyor bu vebadan 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Orası Galatasaray stadı kızımız misafirimiz baş tacımız olması gereken budur. 3 0 Yanıtla
  • Çağrı Akkaya Çağrı Akkaya:
    Bir önceki Fb Gs maçında polisin taraftarlar arasından çıkardığı çocuk gibi ünlü olmaya çalıştılar bence 0 1 Yanıtla
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