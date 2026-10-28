Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tribünlerde renkli anlar yaşandı. Galatasaray forması giyen bir baba ile Fenerbahçe forması giyen küçük kızının birlikte maçı izlediği anlar, karşılaşmanın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı. Fotoğraflarda babasıyla gülümseyerek sohbet eden Ecrin'in keyifli halleri dikkat çekti.

KÜÇÜK ECRİN'DEN GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Derbiyi babasıyla birlikte Galatasaray tribününde takip eden Ecrin, karşılaşma sırasında herhangi bir korku yaşamadığını söyledi. Küçük taraftar, kendisini ağırlayan sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim. Hiç korkmadım, beni çok güzel ağırladılar."

REKABETİN ÖTESİNDE GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ

Birbirine rakip iki takımın formasını taşıyan baba ve kızın tribündeki görüntüleri, futbolun birleştirici yönünü ortaya koydu. Küçük Ecrin'in sözleri de derbinin ardından dostluk ve centilmenlik adına dikkat çeken bir mesaj oldu.