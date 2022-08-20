Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu da, Bal üreticisi Karagöz kardeşlere ziyarette bulundu. Arı kovanlarını inceleyip üretim hakkında bilgi alan Türkoğlu, ilçede arıcılığın geliştirilmesi adına çalışma yapanlara her zaman destek olunacağını ifade ederek, Karagöz kardeşlere bol ve bereketli kazançlar diledi. - MALATYA

Darende ilçesinin coğrafi yapısı, kekik kokan bitki örtüsü ve iklim bakımından arıcılığa elverişli olması nedeniyle Osmaniye'den gelerek Darende Yeniköy Mahallesi'nde arıcılık yapan Osman ve İlyas Karagöz isimli kardeşler, beklediklerinden üstün verim alarak ürünlerini yok satıyor.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Malatya, Darende, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Osmaniye'den Darende'ye Arıcılık göçü - Son Dakika

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