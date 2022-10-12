Çiftçilere arpa tohumu desteği verildi - Son Dakika
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Çiftçilere arpa tohumu desteği verildi

12.10.2022 19:00

Osmaniye'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Düziçi ilçesinde 61 çiftçiye, yüzde 75'i hibe destekli 19 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Osmaniye'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Düziçi ilçesinde 61 çiftçiye, yüzde 75'i hibe destekli 19 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Düziçi Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, ilçede dün 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Depremde ufak çapta evlerde çatlaklar oluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Toplam 9 ihbar aldık. Arkadaşlarımız alanda. Ben de bugün Çerçioğlu köyümüze giderek çatlaklar oluşan eve, aileyi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimi de ileteceğim. Bir kez daha bütün Osmaniyeli hemşehrilerime ve sizlere geçmiş olsun diyorum. Allah bizleri daha beterinden, büyük felaketlerden, doğal afetlerden korusun." diye konuştu.

Yılmaz, çiftçilere yönelik bu tür çalışmaların, ciddi anlamda devlet desteğinin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Yerli tohumların geliştirilmesi hususunda Tarım ve Orman Bakanlığının çok ciddi çalışmalar yaptığını belirten Yılmaz, "Her geçen gün tarımımızın daha ileriye gideceği, çiftçilerimizin daha güçleneceği bu çalışmaların yapılmasında büyük gayretleri olan, çiftçilerimize bu hizmetleri sunan, sunulmasını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımızı, tarım teşkilatımızı ve ilçede görev yapan tarım teşkilatımızın üyelerini kutluyorum. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Yılmaz, Osmaniye'yi bir bütün olarak en ileriye taşıyacak çalışmaları yapma gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de il genelinde üretimi arttırmak ve yaklaşık 2 bin 600 dekarlık alanda arpa üretimini teşvik etmek için 67 ton arpa dağıtacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından çiftçilere arpa tohumları teslim edildi.

Törene Belediye Başkanı Alper Öner, davetliler ve çiftçiler katıldı.

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Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere arpa tohumu desteği verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftçilere arpa tohumu desteği verildi - Son Dakika
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