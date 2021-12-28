Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,107 lira, en yüksek 4,707 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|4,103
|4,441
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,107
|4,707
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,142
|4,214
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|3,251
|3,323
|Mısır
|3,000
|3,373
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|9,008
|11,161
Kaynak: AA
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