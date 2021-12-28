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Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası

28.12.2021 13:44
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,107 lira, en yüksek 4,707 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,107 lira, en yüksek 4,707 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,1034,441

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,1074,707

Düşük vasıflı buğdaylar4,1424,214

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,2513,323

Mısır3,0003,373
BAKLİYATLAR

Fasulye9,00811,161

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Osmaniye, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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