Osmaniye Yer Fıstığı AB Tescili İçin Son Aşamada - Son Dakika
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Ekonomi

Osmaniye Yer Fıstığı AB Tescili İçin Son Aşamada

Osmaniye Yer Fıstığı AB Tescili İçin Son Aşamada

Osmaniye Ticaret Borsası öncülüğünde başlatılan süreçte Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescillenmesi için son aşama olan itiraz süresi 23 Mayıs'ta dolacak. AB tesciliyle yer fıstığının Avrupa ülkelerindeki satışı ve pazar payının artması öngörülüyor. Osmaniye'de 10 bin kişiye istihdam sağlayan yer fıstığı, üretimi, işlenmesi ve nakliyesiyle şehir ekonomisine büyük önem katıyor.

14.05.2024 11:29
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Osmaniye yer fıstığının coğrafi işaret olarak Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenmesi için son aşama olan itiraz süresi 23 Mayıs'ta dolacak.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2003'te coğrafi işaret olarak tescil edilen yer fıstığının AB nezdinde de tescillenmesi için Osmaniye Ticaret Borsası öncülüğünde 2 yıl önce başlatılan süreçte sona yaklaşıldı.

AB Komisyonunca başvurunun şubatta uygun bulunmasının ardından başlatılan 3 aylık itiraz süresi, 23 Mayıs'ta dolacak. Herhangi bir itiraz olmaması halinde yer fıstığı tescillenecek.

Osmaniye yer fıstığının AB tesciliyle Avrupa ülkelerindeki satışı ve pazar payının artacağı öngörülüyor.

Kentte 10 bin kişiye istihdam sağlıyor

Osmaniye Ticaret Borsası Genel Sekreteri Musa İlker Çenet, AA muhabirine, kentte 114 bin dekar alanda 50 bin ton yer fıstığı üretildiğini söyledi.

Türkiye'de yetiştirilen yer fıstığının yüzde 90'ının kentteki 135 tesiste işlendiğini belirten Çenet, "Yer fıstığı, üretimi, işlenmesi ve nakliyesiyle şehir ekonomisine büyük önem katıyor ve 10 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

Çenet, coğrafi işaretin, ürünlerin "kalite belgesi" olduğunu belirterek, yer fıstığının standartlarının korunması ve pazar payının artırılması için AB'ye tescil başvurusu yaptıklarını dile getirdi.

"Bölge insanımızın emeğine değer katmak için başvurduk"

Yıllık üretim miktarı ortalama 50 bin ton olan yer fıstığının 750 tonunun ihraç edildiğini ve yaklaşık 1,5 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını, AB tesciliyle ürünün dış satımında artış beklediklerini söyleyen Çenet, şöyle konuştu:

"Osmaniye fıstığının taklitlerinden sakınılması, yerelliğinin dünyayla buluşması, bölge insanımızın emeğine, ürünümüzün tanıtımına ve imajına değer katmak için AB tesciline başvurmuştuk. Coğrafi işaretli ürünler, dünyada 200 milyar, Avrupa'da ise 75 milyar dolar ticaret hacmine sahip. Biz de Osmaniye fıstığımızın bu ticaretten payını almasını hedefliyoruz."

Çenet, itiraz süresinin tamamlanıp coğrafi işaret tescilinin onaylanması için gün saydıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmaniye Yer Fıstığı AB Tescili İçin Son Aşamada - Son Dakika

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