OSMEK'ten kadın istihdamına destek - Son Dakika
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OSMEK'ten kadın istihdamına destek

18.03.2022 16:00
OSMEK'ten kadın istihdamına destek

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde faaliyet gösteren Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu'nda kadın istihdamına destek sağlanıyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde faaliyet gösteren Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu'nda kadın istihdamına destek sağlanıyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu'nda, kursiyerlere etkili iletişim yöntemleri, çocukların bilişsel, fiziksel, ahlak ve dil gelişimini kavrama ile buna yönelik eğitici oyunlar hazırlama gibi temel bilgiler öğretiliyor. Geleceğe ışık tutmaya hazırlanan kadınlar, aynı zamanda Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde bulunan OSMEK Anaokulu'nda gözlem yapabilme imkanı buluyor.

Kursa katılan herkesin çocukları sevgiyle yarınlara hazırlayabileceğini söyleyen eğitmen Tuğba Çevik, "Toplam 380 saatlik dersimize kursiyerlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Burada öğrencilerimiz, çocuk gelişimine dair tüm incelikleri öğreniyor. Bizler, bu branşta görev yapan öğretmen adaylarının yanı sıra evlerinde bulunmaktan sıkılıp vaktini değerli geçirmek isteyen annelerimiz ve anne adaylarımıza da hizmet veriyoruz. Dönem boyunca evlatlarımızın çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerinde karşılaşacağı psikolojik sorunlardan, bu evrelerden geçerken onlara pozitif bilgiler kazandırmaya kadar her şeye değiniyoruz. Teorik bilgiler alan kursiyerlerimiz, kurs merkezimizde bulunan anaokulunda gözlem yapabiliyor. Bu durum öğrencilerimizin gelişimine ciddi katkı sağlıyor" dedi.

Kursiyerler ise kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

OSMEK'ten kadın istihdamına destek
OSMEK'ten kadın istihdamına destek
OSMEK'ten kadın istihdamına destek
OSMEK'ten kadın istihdamına destek
OSMEK'ten kadın istihdamına destek
OSMEK'ten kadın istihdamına destek

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Osmangazi Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi, Çocuk Gelişimi, Osmangazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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