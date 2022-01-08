OSSA'dan milli projelere destek açıklaması Açıklaması

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli projelere desteğini ve katkısını artırarak devam ettireceği bildirildi.

OSSA'dan yapılan açıklamada, dün Deutsche Welle Türkçe web sitesinde Eray Görgülü imzasıyla yayınlanan "Savunma sanayisinde kur krizi" başlıklı haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) hitaben yazılan yazıdan yola çıkılarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenle açılışını yaptığı tesislerde Milli Muharip Uçak projesini yürütecek TUSAŞ'ın, alt yüklenicileriyle kur krizi yaşadığı ortaya çıktı." fikrinin öne sürüldüğü belirtildi.

Ülkenin savunma ve havacılık alanında en önemli projelerinden olan Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin yürütüleceği tesislerin açılışı sonrasında bu tarz haberin yapılmasının, hem ülke bekası için var gücüyle çalışan kurum ve firmalara hem de projenin işleyişine zarar verme niyeti taşıdığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstiklal ve istikbalimiz için tüm imkanlarını seferber eden, ülkemizin güzide kurumu TUSAŞ ile kümelenmemiz arasında yapılan tüm toplantı, görüşme ve yazışmalarda, sektörel sorunlar, çözüm önerileri ve sunulabilecek katkılar, mali konular ve üretim süreçleri açısından karşılıklı olarak her zaman değerlendirilmektedir. Deutsche Welle Türkçe tarafından amacından saptırılarak kamuoyuna servis edilen yazı da bu kapsamda paydaşımız TUSAŞ ile istişare ettiğimiz ve yurt dışı kaynaklı projelerle ilgili konudur. Ülkemizin bekası için gecesini gündüzüne katan iki paydaş arasında geçen yazışmalar, kamuoyunun bilgisine yanlış sunulmuştur. Haberin amacını aşarak hazırlandığının altını çiziyor, haberdeki yaklaşımı kınıyoruz."

Açıklamada, OSSA'nın 283 nitelikli üye KOBİ firmasıyla KOBİ'ler başta olmak üzere alt yüklenicilerin vizyonunu geliştiren, üretim ve teknoloji kabiliyetlerini yükselten, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde ve iş ortaklarının istihdamlarının artırılmasında önemli katkılar sunan TUSAŞ tarafından yürütülen, gerek MMU gerek diğer milli projelerde belirlenen hedeflere ulaşabilmesi adına her zaman olduğu gibi tüm imkanlarını seferber edeceği ifade edilerek, OSSA'nın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada milli projelere desteğini ve katkısını artırarak devam ettireceği vurgulandı. Açıklamada,"Kendi mühendis ve işçimizin alın teriyle çalışmaları devam eden MMU projesiyle kendi uçağımızın göklerdeki yerini en kısa sürede alacağına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulunuldu.