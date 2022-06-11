OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı pazartesi günü başlıyor - Son Dakika
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OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı pazartesi günü başlıyor

11.06.2022 16:35
OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı pazartesi günü başlıyor

OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı, 300'den fazla firmanın katılımıyla 13 Haziran Pazartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı, 300'den fazla firmanın katılımıyla 13 Haziran Pazartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

OSTİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bir organize sanayi bölgesi tarafından ilk kez düzenlenecek etkinlikte, iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal sanayisi, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri, raylı ulaşım sistemleri, haberleşme ve kauçuk teknolojileri başta olmak üzere 17 ana sektörde faaliyet gösteren firmalar, ürün ve faaliyet alanlarını tanıtacak.

Fuarda, dijital dünyada ihracattan üniversite-sanayi iş birliğine, teknopark projelerinden kalkınma ajansı desteklerine, elektronik ticaretten KOSGEB desteklerine kadar farklı konularda sunumlar da yapılacak.

OSTİM EXPO'22, 13-19 Haziran döneminde "www.expoostim.com" adresinden ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı pazartesi günü başlıyor - Son Dakika

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