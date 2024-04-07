OSTİM Teknik Üniversitesi, Silah Teknolojileri Laboratuvarı Açarak Savunma Sanayisine Eleman Yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

OSTİM Teknik Üniversitesi, Silah Teknolojileri Laboratuvarı Açarak Savunma Sanayisine Eleman Yetiştiriyor

OSTİM Teknik Üniversitesi, öğrencilere silahların çalışma prensiplerini daha yakından uygulamalı şekilde öğretebilmek amacıyla açtığı silah teknolojileri laboratuvarı savunma sanayisine yeni elemanlar yetiştirmeye odaklandı. Laboratuvarda bulunan silahlar ve mühimmatlar ile öğrencilere silah tasarımı, bakım, balistik ve patlayıcı konularında eğitim veriliyor. Mezun olan öğrencilerin çoğu savunma sanayisinde önemli firmalarda çalışıyor veya kendi iş yerlerini açıyor. Ayrıca, üniversite öğrencileri TÜBİTAK destekli projeler geliştirerek savunma sanayisindeki sorunlara çözüm üretmeye çalışıyorlar. OSTİM Teknik Üniversitesi'nin savunma sanayisine yönelik çalışmaları, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor ve ülke ekonomisine önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

07.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSTİM Teknik Üniversitesinin, öğrencilere silahların çalışma prensiplerini daha yakından uygulamalı şekilde öğretebilmek amacıyla açtığı silah teknolojileri laboratuvarı savunma sanayisine yeni elemanlar yetiştirmeye odaklandı.

???????OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Tekaslan, AA muhabirine, laboratuvarı öğrencilerin daha donanmalı eğitim alabilmeleri için açtıklarını söyledi.

Savunma sanayisi sektör firmalarının ihtiyaçlarına göre müfredat değişikliği yaparak nitelikli personel eksikliğini gidermeye çalıştıklarını belirten Tekaslan, gelişen teknolojiyi öğrencilerine entegre etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Tekaslan, "Öğrencilerimize gerekli uygulama eğitimini vermek için bu laboratuvarı kurduk. Laboratuvarda 5 kısa, 3 uzun namlulu silah, 3 havan ve MKE'nin üretmiş olduğu bütün mühimmatlar bulunmaktadır." dedi.

Mezun öğrenciler savunma sanayisinde rol üstleniyor

Öğrencilere öncelikle silah tasarımının nasıl olduğu ve hangi parçalardan oluştuğu yönünde eğitim verdiklerini dile getiren Tekaslan, ayrıca bakım, balistik ve patlayıcı konularında da donanım sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Özgür Tekaslan, uygulamalı anlatamadıkları konularda da MKE ve Jandarma Bakım Komutanlığı olmak üzere sektör önemli temsilcilerinden destek aldıklarına işaret ederek," Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu burada görmüş olduğu teorik dersi gidip orada uygulamaları olarak da öğrenmiş oluyorlar." diye konuştu.

Toplam 86 öğrencinin laboratuvarda aktif ders gördüğü bilgisini veren Tekaslan, şunları kaydetti:

"Mezun öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Jandarma Bakım Komutanlığı, MKE, ROKETSAN gibi sektörün öncü firmalarında çalışıyorlar. Ayrıca mezuniyetten hemen sonra kendi iş yerini açan öğrencilerimiz de var."

Projelere TÜBİTAK desteği

Tekaslan, proje odaklı dersler de gösterdikleri öğrencilerin projeler geliştirdiklerini ve bunlar için TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvurduklarını bildirdi.

Öğrencilerin iş yeri deneyimi kazanmaları için de savunma sanayisindeki firmalarda staj yaptıklarını vurgulayan Tekaslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimiz çalıştıkları her bir kurumda karşılaştıkları teknik sorunlara ilişkin bir rapor hazırlıyorlar. Burada da o raporlara ilişkin çözüm önerileri üretiyorlar. Daha sonra üretmiş oldukları çözümleri projeye dökerek sektördeki sorunları gidermeye çalışıyorlar."

Tekaslan, yaptıkları araştırmalarla savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, üniversitelerin laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri ve savunma sanayisi firmalarıyla işbirliği içinde çalışarak yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağladığını dile getirdi.

Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı

Söz konusu işbirliklerinin savunma sanayisinin hızlı şekilde gelişmesine ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesine katkı sağladığını vurgulayan Tekaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

???????"Üniversitelerin savunma sanayisindeki rolü sadece teknik çözümlerle sınırlı değil, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde de büyük öneme sahipler. Mühendislik ve teknoloji odaklı programlarla donatılmış üniversiteler, öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de pratik uygulama deneyimini sunarak sektöre hazır mezunlar yetiştiriyorlar. Bu da savunma sanayisinin büyümesi için önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarı hikayesinde üniversitelerin bu aktif rolü, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Üniversitelerin savunma sanayisindeki çalışmaların ilerleyen süreçte daha da artmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

OSTİM Teknik Üniversitesi, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSTİM Teknik Üniversitesi, Silah Teknolojileri Laboratuvarı Açarak Savunma Sanayisine Eleman Yetiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
    11:06 Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

    Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

  • Türkiye Otomotiv Endüstrisi İhracatı Azaldı
    10:55 Türkiye Otomotiv Endüstrisi İhracatı Azaldı

    Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 3,2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşirken, ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 6 artışla 9 milyar 132 milyon dolara ulaştı. Mart ayında bugüne kadar aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldığı açıklanırken, binek otomobildeki ihracat çift haneli geri geldi. İtalya'ya ihracat yüzde 12 arttış sağlanırken, buna karşılık en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 14 düşüş yaşandı.

  • Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ramazan Bayramı için tebrik mesajı yayımladı
    10:52 Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ramazan Bayramı için tebrik mesajı yayımladı

    Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Şimşek, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendirmesini ve insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.


11:04 Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün başkanlık katında jakuzi iddiası Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katında jakuzi iddiası
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
02:43 Bitlis’te seçim gerginliği 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:43 Canık Çetesi çökertildi 20 tutuklama Canık Çetesi çökertildi! 20 tutuklama
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
07:25 Kapıkule’de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu Kapıkule'de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 11:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: OSTİM Teknik Üniversitesi, Silah Teknolojileri Laboratuvarı Açarak Savunma Sanayisine Eleman Yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement