OSTİM Troy Kart Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

OSTİM Troy Kart Tanıtımı Yapıldı

OSTİM Troy Kart Tanıtımı Yapıldı
25.06.2025 12:50
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OSTİM Troy Kart, işletmelerin ve bireylerin finansman ihtiyacını destekleyecek.

OSTİM'deki işletme ihtiyaçlarından öğrencilere, girişimcilerden çalışanlara kadar çeşitli kesimlerin finansman ihtiyacının desteklenmesi amacıyla hizmete sunulan OSTİM Troy Kart'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

OSTİM Üretim Ekosistemi ve Halkbank işbirliğiyle uygulamaya alınan OSTİM Troy Kart Tanıtım ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlikle OSTİM'deki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya ve işbirliğini artırmaya yönelik özel işlevlerle tasarlanan Halkbank OSTİM Troy Kart hizmete sunuldu.

Kartla, işletme ihtiyaçlarından öğrencilere, girişimcilerden çalışanlara kadar çeşitli kesimlerin her türlü finansman ihtiyacı ve paydaşların birbiriyle ticaret hacminin desteklenmesi amaçlanıyor.

"Üyelerimizde aidiyet duygusu oluşturmak istiyoruz"

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, törende yaptığı konuşmada, OSTİM'i bir ekosistem olarak tanımladıklarını ve bu sistemin içinde 20-30 bin kişinin yer aldığını söyledi.

Son zamanlarda kurumsal olarak Türkiye dışına taşan faaliyetlerle, uluslararası bağlantıları da geliştirdiklerine dikkati çeken Aydın, "Böyle bir çalışma içinde Halk Bankası ile böyle bir projeyi yapmak bizim için çok kıymetli, değerli. Üyelerimizde aidiyet duygusu da oluşturmak istiyoruz. OSTİM Yatırım içinde 2 bin OSTİM kimliği taşıyan üyemiz var. Bu karttan onlara da birer tane inşallah sunacağız. Halk Bankası ile bu kartın büyümesi, gelişmesi ve prestijli hale getirmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yapacağız." dedi.

"Bu kartı zenginleştireceğiz"

Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran da kuruluş amaçlarının ve misyonlarının ticaret yapan herkesin yanında durmak olduğunu belirtti.

OSTİM ile ilk kez böyle bir proje yaptıklarını vurgulayan Taşkıran, şunları kaydetti:

"Burada bitmeyecek, bu kartı zenginleştireceğiz. Bunun içini doldurmak istiyoruz. Çevredeki bütün alışveriş yaptığınız markalardan, iş yerlerinden indirimler toplamak istiyoruz. Bunun içine ekstra özellikler koymak, hayatınızı kolaylaştıracak değerli ürünleri içine eklemek istiyoruz. Kısa süre sonra bunun ticarisini yapacağız. Ticarisinde de iş yerlerimizin mal alımlarını kolaylaştıracak, onlara vade imkanı sağlayacağız."

Programda kartın çalışma prensibi ve özelliklerine ilişkin sunum da gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkıran işbirliği protokolünü imzaladı. Törende, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OSTİM Troy Kart Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika

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