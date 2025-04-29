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Ekonomi

OT Güvenliği Raporu Açıklandı

Kaspersky'nin raporu, OT siber güvenliğindeki zorluklar ve dijital dönüşüm üzerindeki etkileri inceliyor.

29.04.2025 12:52
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Kaspersky ve VDC Research ortaklığıyla hazırlanan "Amaca Yönelik Çözümlerle OT Güvenliğini Sağlama" raporunun sonuçları paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, operasyonel teknoloji (OT) siber güvenliğinin mevcut durumunu analiz etmeyi amaçlayan araştırma, OT kuruluşlarını etkileyen temel iş ve teknik eğilimler hakkında bilgiler sunmanın yanı sıra zorlukların üstesinden gelmek için uygulanan en iyi uygulamaları ortaya koydu.

Bulgular, VDC Research tarafından OT siber güvenlik sektöründe birkaç yıldır sürdürülen araştırmaların yanı sıra enerji, kamu hizmetleri, ulaşım, lojistik ve imalat gibi çeşitli sektörlerden 250'den fazla OT ve bilgi teknolojileri (BT) karar vericisinin katıldığı bir anketten elde edildi.

Kaspersky ve VDC Research'ün ortak araştırması, OT sistemlerinde dijitalleşmenin önündeki en büyük engelin siber güvenlik olduğunu ortaya koydu. GITEX Asia 2025 etkinliğinde paylaşılan bulgulara göre, OT sistemlerine yönelik başlıca riskler arasında yetersiz güvenlik önlemleri, OT siber güvenliğine ayrılan kaynakların yetersizliği, yasal uyumlulukla ilgili zorluklar ve BT-OT entegrasyonunun karmaşıklığı yer aldı.

Araştırmaya göre, sanayi şirketlerinin yaklaşık üçte biri (yüzde 31,1), öncelikli olarak veya tamamen manuel süreçlere bağımlı olduğunu veya belirli görevler için dijital teknolojileri uygulamaya yeni başladığını, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin dörtte biri (yüzde 22,7) ise bazı bağlantılı dijital teknolojileri halihazırda entegre ettiğini belirtti. Bu farklı dijitalleşme seviyelerine rağmen, sanayi kuruluşlarının kayda değer bir çoğunluğu (yüzde 63,6, EMEA bölgesi için yüzde 67) gelecek iki yıl içinde tamamen dijital aşamaya dönüşme niyetleri bulunduğunu kaydetti.

OT sistemlerini birbirine bağlamanın doğasında bulunan siber güvenlik riskleri, dijital dönüşümün faydalarını önemli ölçüde zayıflatabiliyor. Artan sayıda kuruluşun tamamen bağlantılı bir dijital ortama doğru ilerlemesiyle, siber güvenlik endişeleri, katılımcıların yüzde 39,3'ünü (EMEA bölgesinde yüzde 43,8) etkiledi.

Katılımcılar, şirketlerin dijital teknolojileri benimsemesini engelleyen belirli siber güvenlik endişelerinde birkaç kritik sorunun altını çizdi. Bunların yüzde 46,6'sı mevcut altyapılarındaki yetersiz güvenlik önlemlerine işaret ederken, benzer bir yüzde ise OT siber güvenliğini ele almaya adanmış yetersiz bütçe veya personelden şikayet etti. Yüzde 42,7'si mevzuata uyumun zorluklarını kabul ederken, yüzde 41,7'si ise BT-OT entegrasyonunun karmaşıklığını vurguladı.

"Siber tehdit potansiyeli artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Ürün Grubu Başkanı Andrey Strelkov, bağlanabilirlik ve dijital teknolojilere bağımlılık devam ettikçe siber tehdit potansiyelinin arttığını belirtti.

Strelkov, "Endüstriyel kuruluşların, yeni OT sistemlerini uygularken ve genel verimliliklerini artırırken aynı zamanda önemli kesintilere ve mali kayıplara neden olabilecek potansiyel siber riskleri azaltmalarını sağlamak için sağlam siber güvenlik çözümlerini benimsemeleri, çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaspersky'nin müşterileri için geliştirdiği OT sınıfı teknolojileri, uzmanlık bilgisini ve uzmanlığı sorunsuz bir şekilde entegre eden ekosistem sunuyor. Kritik altyapılar için yerel bir genişletilmiş algılama ve yanıt (XDR) platformu Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS), OT ekosisteminin temel çekirdeği olarak hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Ulaşım, Sağlık, Enerji, Son Dakika

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