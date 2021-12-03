Otlukbeli Canlı Hayvan Pazarına fizibilite desteği

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında onaylanan ve Otlukbeli Belediyesi tarafından uygulanacak olan "Otlukbeli Canlı Hayvan Pazarı" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş ve projeden sorumlu Ajans uzmanları katıldı.

KUDAKA tarafından sağlanan destekle Otlukbeli ilçesi ve çevresinde et, süt ve arıcılık sektörü ürünlerinin katma değerinin artırılması ve bu sektörlere yönelik yeni yatırımların yapılmasını sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması ve tamamlanması öngörülmekte.

Erzincan ekonomisinin lokomotif sektörlerini tarım-hayvancılık ve buna bağlı et, süt ve tarımsal ürünler ile gıda sanayi oluşturmaktadır. Fizibilite çalışmasının tamamlanması sonrasında planlanan yatırımların hayata geçirilmesi ile bölgedeki hayvancılığa bağlı üretimin hem hacminin hem de kalitesinin artması, bölgenin gelişmişlik endeksinde yükselmesi, sektöre yapılacak teknolojik yatırımlara bağlı olarak üretim ve dağıtım kanallarının güçlenmesi beklenmekte.

Projenin ana amacı olan Otlukbeli canlı hayvan pazarının kurulması sonrasında bölgede hayvansal ürün numunelerindeki çeşit ve kalite özelliklerine göre şekillenen bir piyasa oluşturulması, Otlukbeli ve çevre ilçelerde hayvansal ürünlerin rekabetine dayalı serbest piyasa ekonomisinin gelişmesine olanak sağlanması, kırsal ekonominin gelişimi ile dengeli büyüme politikalarına destek olunması ve hayvancılığın ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesine fırsat sunarak bölgenin sosyoekonomik gelişimine ivme kazandırılması planlanmakta. - ERZİNCAN