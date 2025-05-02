Oto Kale'den Derin Beyin Taraması Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Oto Kale'den Derin Beyin Taraması Hizmeti

Oto Kale\'den Derin Beyin Taraması Hizmeti

İkinci el araç yazılımlarındaki sorunları tespit eden hizmet, Türkiye genelinde uygulanacak.

02.05.2025 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Auto Kale, ikinci el araç yazılımlarındaki gizli sorunların tespitine odaklanan "Derin Beyin Taraması" ekspertiz hizmetini Ankara'nın ardından Türkiye genelindeki şubelerinde uygulamaya başlayacak.

Araç alım satımında şeffaflık sağlamayı hedefleyen hizmet sayesinde kullanıcılar, yazılım geçmişini ayrıntılı şekilde öğrenerek olası risklere karşı bilinçleniyor.

Geçen ay Ankara şubesinde pilot uygulamayla devreye alınan hizmet, araç beynindeki yazılımsal değişiklikleri tarayarak olası hata ve kusurları ortaya çıkarıyor.

Uygulama sırasında, araçların motor kontrol ünitesi (ECU) detaylı bir şekilde inceleniyor. Özellikle dizel partikül filtresi (DPF), egzoz gazı devridaimi (EGR) ve AdBlue sistemlerine yapılan yetkisiz değişiklikler, hatalı yazılım yüklemeleri sonucu oluşan duman atımı ve aşırı yakıt tüketimi gibi sorunlar, bu tarama sayesinde ortaya çıkarılıyor. Yazılımsal olarak kapatılmış arıza kodları da tespit edilerek, aracın gerçek sağlık durumu net bir şekilde belirleniyor.

Şirket, pilot sürecin ardından gelen yoğun talep üzerine uygulamanın ülke çapında yaygınlaştırmayı planlıyor.

Oto Kale Direktörü İrfan Sisli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, teknoloji odaklı bir oto ekspertiz firması olduklarını, bu alanda yaşanan yenilikleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Derin Beyin Taraması hizmetinin şirketin yenilik odaklı AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirildiğini aktaran Sisli, "Birçok AR-GE çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi de Derin Beyin Taraması adlı hizmet paketimiz. Bu hizmetle aracın yazılımında gizli kalmış birçok hasarı, kusuru, hatayı tespit edebiliyoruz. Araç üzerinde yazılımsal olarak yapılan değişiklikleri bulmak, mümkün oluyor." dedi.

Sisli, Ankara şubesinde başlayan pilot uygulamanın sonuçlarından memnun kaldıklarını vurgulayarak, "İnşallah, bu hizmeti Türkiye geneline yayacağız. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü ekspertiz sektöründe artık, yeniliklere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Araç ekspertizinde yapay zeka tabanlı teknolojilere öncelik verdiklerini kaydeden Sisli, Derin Beyin Taraması gibi uygulamaların sektörde standart haline gelmesini hedeflediklerini bildirdi.

Sisli, Türkiye genelinde 40 bayide hizmet verdiklerini, bu sayıyı artırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

4 bin lira karşılığında bu hizmetten faydalanılıyor

"Ankara bayimizde bu uygulama, 4 bin lira ekstra bir ücret karşılığı herhangi bir pakete dahil edilebiliyor." diyen Sisli, uygulamanın, diğerlerinden farklı olarak araç beyninin tamamını taradığını, burada yapılmış değişiklikleri tespit ettiğini belirterek, söz konusu değişikliklerin normal bir ekspertiz uygulamasında tespit edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Oto Kale Ankara Yenimahalle Bayisi Yavuz Lale de geleneksel ekspertiz hizmetlerinde, motor ve kaportanın yanı sıra yazılımlarda görünmeyen hataların çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Lale, "Beyin üzerinde önceden yapılan EGR, partikül, ENOx sistemleri gibi hata kapamaları, normal ekspertiz sistemlerindeki kontrollerde kolay kolay ortaya çıkmıyor. Biz, aracın üzerindeki yazılımı bilgisayarımıza kopyalayıp, orijinal yazılımla sistemimizde kıyaslıyoruz. Kapatılmış bir hata kodu veya çalışması gereken sistemleri, bu sayede tespit ediyoruz. Bulduklarımız, genel itibariyle maliyetli hatalar. Araç satın almak isteyenlerin bu hataları önceden bilmesi, faydalarına oluyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oto Kale'den Derin Beyin Taraması Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:50:05. #7.13#
SON DAKİKA: Oto Kale'den Derin Beyin Taraması Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.