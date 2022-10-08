Oto tamircilerden kışlık araç bakımı konusunda uyarı - Son Dakika
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Oto tamircilerden kışlık araç bakımı konusunda uyarı

08.10.2022 00:57
Oto tamircilerden kışlık araç bakımı konusunda uyarı

Sürücüler havaların soğumasıyla araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için oto sanayilerin yolunu tuttu.

Sürücüler havaların soğumasıyla araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için oto sanayilerin yolunu tuttu. Oto tamirciler, kış gelmeden araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan, lastik bakımlarının da yapılması gerektiğini belirten oto tamir ustaları, antifriz ve cam suyunun hayati önem taşıdığını söyledi.

Kışlık araç bakımının önemi soğuk havalarla birlikte ön plana çıkıyor. İstanbul'da sonbahar mevsiminin gelmesiyle araçlarına kışlık bakım yapmak isteyenler oto sanayinin yolunu tuttu. Oto tamirciler araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Ustalar, kış gelmeden araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğine dikkat çekerken, lastik bakımlarının da yapılması gerektiğini söyledi. Oto tamir ustaları, aracın antifriz ve cam suyunun hayati önem taşıdığını belirtti. Ortalama kışlık araç bakımının bin 500 ila 2 bin lira arasında değiştiğinin altını çizen ustalar, lastik bakımının da eklenmesi durumunda 8 ila 15 bin lira arasında bakım masrafının çıkabileceğine dikkat çekti.

Araç sahipleri ise kış gelmeden araçlarının kışlık bakımlarını yaptırıyor. Oto tamir ustalarının uyarılarını dikkate alan vatandaşların, özellikle aracın lastiği, motor yağı ve antifriz bakımına dikkat ettiği görüldü.

"Vatandaşlara kışlık araç bakımı konusunda uyarıyoruz"

Oto tamirci Ali Sağlam, araç sahiplerinin kışlık bakım yapmak için sanayiye gelmeye başladıklarını belirterek, "Vatandaşlara ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Lastik bakımı, cam suyu, antifriz gibi uyarıları araç sahiplerine yapıyoruz. Bu işlemlerin araçlarda önem arz ettiğiyle ilgili bilgi veriyoruz" dedi.

"Kalorifer temizliğinin de yapılması gerekiyor"

Kışlık bakımında özellikle antifrize ağırlık verdiklerini söyleyen Sağlam, "Antifriz kış mevsiminde motora çok fazla fayda sağlıyor. Araca koyulmadığı takdirde motora zarar verebiliyor. Araca 15 bin ila 100 bin lira arasında masraf çıkabiliyor. Bu masraflar aracın model ve yılına göre değişiyor. Antifrizin fiyatı 300 ila 500 lira arasında değişiyor. Bunun haricinde lastiklere de önem veriyoruz. Kışlık lastikleri araç sahiplerine takmaları gerektiğini söylüyoruz. Bir aracın kışlık bakımı ortalama bin 500 ila 2 bin lira arasında değişiyor. Lastik bakımını da dahil ettiğimizde bu ortalama fiyat 8 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Kışın araçlarda kalorifer temizliğinin de yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Fren bakımı, antifriz, motor yağı, lastik bakımını yapıyoruz"

Aracına kışlık bakım yapmaya gelen Tarık Bilge, "Her sene kış gelmeden bakımını yaptırıyorum. Fren bakımı, antifriz, motor yağı, lastik bakımını yapıyoruz. Bence araçların her kış ve her yaz bir bakımı gerekiyor. Araç sahiplerine kış gelmeden bakımlarını yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oto tamircilerden kışlık araç bakımı konusunda uyarı - Son Dakika

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