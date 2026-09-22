Otokar, Sakarya'da Mercedes-Benz Conecto'nun ilk seri üretim aracını hattan indirdi - Son Dakika
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Otokar, Sakarya'da Mercedes-Benz Conecto'nun ilk seri üretim aracını hattan indirdi

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Otokar, Sakarya\'da Mercedes-Benz Conecto\'nun ilk seri üretim aracını hattan indirdi
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Mercedes-Benz Conecto'nun seri üretimi, Otokar'ın Sakarya Arifiye'deki tesisinde Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk işbirliğiyle başladı. Törenle ilk araç hattan indirildi; oluşan ek kapasite Avrupa'daki müşteri talebinin karşılanmasına destek olacak.

Otokar, 2025'te Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile imzaladığı üretim anlaşması kapsamında Mercedes-Benz Conecto şehir otobüsünün seri üretimine Sakarya'daki fabrikasında başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle oluşan ek üretim kapasitesi, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk'ün Avrupa'daki müşteri talebinin karşılanmasını destekleyecek.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen törene, Otokar Üst Yöneticisi (CEO) Aykut Özüner, Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Heiko Selzam, şirketlerin yönetim ekipleriyle projede görev alan mühendislik ve üretim çalışanları katıldı.

Üretim hattında gerçekleştirilen törende üç şirketin yöneticilerinin konuşmalarının ardından seri üretimin ilk aracı hattan indirildi.

Seri üretimin başlaması, Otokar tesisinde yürütülen ön seri üretim sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti. Daimler Buses, aracın tüm ana bileşenlerinin yanı sıra üretime özel ekipmanları da doğrudan şirkete tedarik ediyor.

Ayrıca Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ekibi üretim faaliyetlerini sahada destekleyerek süreçlerin şirketin kalite standartlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Şehir içi toplu taşımada yüksek yolcu kapasitesi sunmak üzere tasarlanan Mercedes-Benz Conecto, üç kapılı solo ve dört kapılı körüklü olmak üzere iki gövde seçeneğiyle üretiliyor.

"İşbirliğinin somut sonucunu, banttan inen ilk seri üretim araçla aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar CEO'su Aykut Özüner, işbirliğinin somut sonucunu, Sakarya fabrikasında banttan inen ilk seri üretim araçla aldıklarını belirtti.

Söz konusu başarının, projeye emek veren herkesin özverisini, uzmanlığını ve ekip çalışmasını yansıttığını aktaran Özüner, "Otobüs üretimindeki uzmanlığımızla Mercedes-Benz Conecto modelini Sakarya tesislerimizde üretmekten gurur duyuyoruz. Küresel üretici kimliğimizi daha da güçlendiren bu stratejik ortaklık kapsamında, kullanıcıların yüksek kalite beklentilerini eksiksiz karşılayan araçlar üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder de seri üretimin başlamasının, işbirliğinde önemli bir aşamayı temsil ettiğini anlattı.

Avrupa'da otobüslerine yönelik talebin güçlü seyrini koruduğuna ve Mercedes-Benz Conecto'nun pek çok pazarda önemli rol oynamaya devam ettiğine dikkati çeken Oberwörder, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretim kapasitemizi artırarak müşterilerimize güvenilir hizmet sunma kabiliyetimizi güçlendirirken, operasyonlarımızın karlı büyümesini de destekliyoruz. Otokar, geniş üretim uzmanlığına sahip, saygın ve güvenilir bir ortak. Birlikte, müşterilerimizin Daimler Buses markasından beklediği yüksek kalite standartlarını sağlayacağız."

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Heiko Selzam da Daimler Buses, Mercedes-Benz Türk ve Otokar ekiplerinin, üretim hazırlıklarının gerçekleştirilmesi, süreçlerin oluşturulması ve gerekli kalite standartlarının karşılanmasının sağlanması için yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Seri üretimin hedeflenen takvimde ve Mercedes-Benz markasının yüksek kalite standartları tam olarak karşılanarak başlaması, önemli bir başarının yanı sıra tüm ekiplerin üstün özverisini ve uzmanlığını ortaya koyuyor. Bu proje, Mercedes-Benz Türk'ün Daimler Buses üretim ağının gücüne ve esnekliğine nasıl katkı sağladığını ortaya koyarken, Avrupa genelindeki müşterilerimize bekledikleri güvenilirlik ve kapasitede hizmet sunmamızı sağlıyor."

Kaynak: AA
OtomobilEkonomiArifiyeSakaryaOtokarUlaşımSon Dakika

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