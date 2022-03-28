Otokent Galericiler Sitesi Konferans Salonu açıldı - Son Dakika

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından yaptırılan Otokent Galericiler Sitesi Konferans Salonu, törenle hizmete alındı.

Açılış töreninde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dünyadaki gelişmeler nedeniyle belirsiz bir süreç yaşandığını, döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarındaki artık, kredi faizlerinin durumunun işleri etkilediğini belirtti.

Alınacak tedbirlerle ekonominin orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir yapıya kazanacağını ifade eden Özgener, Türkiye'nin geleceğine inandığını kaydetti.

Özgener, oda üyelerinin yaşadıkları sorunları dile getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sektörümüzün yaşadığı güncel sorunların başında gelen yetki belgesi ve stokçulukla ilgili Ticaret Bakanımız ile görüşmelerde bulundum. Öncelikle, yetki belgesinin 31 Temmuz tarihine kadar yeniden ertelenmesinin, sektörümüzü taşımak istediğimiz kurumsal çerçeveden bizleri uzaklaştırdığı kanaatindeyim. Sektörün de aynı yönde görüşü olduğunu bildiğimiz, yeniden bir ertelemenin uygun olmadığına ve yönetmeliğin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yetki belgesi verilmesine yönelik yeni taslak çerçevesinde kaldırılması öngörülen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aranması şartına devam edilmesinin önemine dair görüşümüzü Ticaret Bakanlığımıza ilettik. Zorunlu tutulan sigorta konusunun, alıcı ile satıcı arasındaki karara bırakılması ve ekspertiz raporu alma süresinin 3 gün olarak kalması talebimizi de özellikle vurguladık. Süreci takip etmeye devam edeceğiz."

Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir de Kovid-19 salgını ve ardından Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ekonomik olumsuzluklara neden olduğunu belirterek, bu gelişmelerin otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydetti.

İkinci el otomobil piyasasının kar amaçlı ticaret işine döndüğünü kaydeden Demir, "Herkes tarafında yapılan bu ticaret fiyatların yükselmesine neden oldu." dedi.

Demir, salonun Otokent'e kazandırılması nedeniyle Özgener'e teşekkür etti.

Törene Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Şakir Genç, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan da katıldı.