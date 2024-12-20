Otomobil Piyasasında Düşüş Eğilimi - Son Dakika
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Ekonomi

Otomobil Piyasasında Düşüş Eğilimi

Kasım ayı raporuna göre otomobil talebi düştü, reel fiyatlar 16 aydır azalıyor.

20.12.2024 17:21
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sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı kasım ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden raporun kasım sayısı yayımlandı.

Rapora göre, otomobil talep endeksi geçen aya göre yüzde 6,3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 36,3 artış gösterdi. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde, ilan sayısı yüzde 3,2; satılan otomobil sayısı da yüzde 6 azaldı.

Otomobil piyasasında diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının yayında kaldıkları süreyi gösteren "kapatılan ilan yaşı" da ekime göre 0,3 gün daha kısalarak ortalama 19,9 gün oldu.

Reel fiyatlar düşüş trendini sürdürüyor

Enflasyondan arındırılmış reel otomobil fiyatlarının 16 aydır düşüş eğiliminde olduğu belirtilen rapora göre, kasımda reel fiyat endeksi yüzde 1 azalarak 154,9 oldu. 2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Haziran'da yüzde -41,4'e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak kasımda yüzde -30,4 oldu. Ancak nominal fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artışla 899 bin 940 liraya yükseldi ve geçen yıla kıyasla yüzde 2,4 artış kaydetti.

Ekimde 888 bin 907 lira olan ortalama otomobil fiyatı kasımda 899 bin 940 lira olan ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseliş gösterdi. Ortalama otomobil fiyatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 artış kaydetti.

Otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 azalarak 111,3 olurken, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 36,3 daha yüksek oldu.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 21,3 olarak kaydedildi. Bu azalışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 3,2, satılan otomobil sayısının ise yüzde 6 düşüş gösterdiği belirlendi.

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşında Temmuz 2024'ten bu yana genel bir düşüş eğilimi olduğu görüldü. Bu durum, satılık otomobillerin giderek daha kısa sürede satıldığını işaret ediyor. Kasım 2024 verilerine göre, kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 0,3 gün kısalarak 19,9 güne geriledi.

Kaynak: AA

Bahçeşehir Üniversitesi, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

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