Otomobil Satışları Yüzde 10,72 Düştü - Son Dakika
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Otomobil Satışları Yüzde 10,72 Düştü

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Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde yıllık yüzde 10,72 azaldı.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 10,72 azalarak 638 bin 965 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) ocak-temmuz verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 12,14 azalarak 502 bin 712'ye, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,05 düşüşle 136 bin 253'e geriledi.

Pazarın yüzde 84,4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 276 bin 976 adetlik satışla yüzde 55,1, B segmenti otomobiller ise 145 bin 788 ile yüzde 29 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 65,5 pay ve 329 bin 443 satışla SUV modeller oldu. Onu yüzde 20,3 pay ve 102 bin 253 satışla sedan, yüzde 13,8 pay ve 69 bin 137 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Böylece, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-temmuz döneminde yüzde 10,72 azalarak 638 bin 965 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda yüzde 25 daralırken, satış adetleri otomobilde yüzde 25,79, hafif ticaride yüzde 22,17 düştü.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,7 oldu

Ocak-temmuz döneminde benzinli otomobiller 208 bin 46 adet satışla pazarın yüzde 41,4'ünü oluşturdu. Benzinli otomobilleri 165 bin 924 adet ve yüzde 33 payla hibritler, 94 bin 46 adet ve yüzde 18,7 payla elektrikli otomobiller, 30 bin 790 adet ve yüzde 6,1 payla dizeller, 3 bin 906 adet ve yüzde 0,8 payla ise otogazlı otomobiller izledi.

Elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 5,3 artarak yüzde 16,7 paya, 160 kilovat üstündekiler ise yüzde 57,8 azalarak yüzde 2 paya sahip oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 26,9 azalarak pazarın yüzde 26,7'sini oluştururken, 1400-1600 cc aralığındakiler ise yüzde 13,5 azalarak yüzde 20,8 paya geriledi. 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 5,2 artarak yüzde 0,7 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları da yüzde 20,8 düşüşle yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 487 bin 175 adetle satışların yüzde 96,9'unu, manuel şanzımanlılar ise 15 bin 537 ile yüzde 3,1'ini oluşturdu.

Hafif ticari pazarında van gövde tipi araçlar yüzde 76,1 pay ve 103 bin 632 satışla ilk sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 9,3 pay ve 12 bin 700 ile ikinci sırada konumlandı.

Kaynak: AA

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil Satışları Yüzde 10,72 Düştü - Son Dakika

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