Otomobil Talep Endeksi Yüzde 14,8 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Otomobil Talep Endeksi Yüzde 14,8 Düştü

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, haziran ayında otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 düşüş gösterdi. Ayrıca, satılık otomobil ilan sayısı yüzde 7,8, satılan otomobil sayısı ise yüzde 23,5 azaldı. Reel satış fiyatları da 12 aydır düşüş kaydediyor.

22.07.2024 13:33
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sahibinden.com, otomobil talep endeksinin yıllık yüzde 14,8 düştüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun haziran ayı sonuçlarını paylaştı.

İkinci el otomobil piyasasının genel durumu ve fiyatların, arz ve talep dengesine, araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz edildiği rapora göre, haziran ayı otomobil talep endeksi, mayıs ayına göre yüzde 13,8 ve geçen yılın haziran ayına göre yüzde 14,8 daha düşük seviyede gerçekleşti.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 3,1 puan azalarak yüzde 14,9 oldu.

Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" geçen aya kıyasla 0,9 gün uzayarak 23,7 gün oldu.

Satılık otomobil ilan sayısı yüzde 7,8, satılan otomobil sayısı ise yüzde 23,5 azaldı.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel satış fiyatları 12 aydır düşüş kaydediyor. Reel fiyat endeksi mayısa kıyasla yüzde 2,2 azalarak 171,8 oldu.

Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. Geçen yılın mayıs ayında yüzde 47,9'a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak bu yılın haziran ayında yüzde -41,4'e geriledi. Mayısta 875 bin 959 lira olan ortalama otomobil fiyatı haziranda 871 bin 156 lira oldu.

Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranı da düşüş eğilimini sürdürdü. Mayısta yüzde 12,6 olan yıllık artış oranı haziranda yüzde 0,6'ya geriledi.

Geçen yılın kasım ayından bu yılın mart ayına kadar sürekli artan otomobil talep endeksi nisan ayında uzun süren bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi. Mayısta yükselişe geçen talep endeksi haziran ayında yeniden düşüşe geçti. Otomobil talebi aylık düşüşe rağmen bir önceki aya göre yüzde 13,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14,8 düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

Bahçeşehir Üniversitesi, Sahibinden, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil Talep Endeksi Yüzde 14,8 Düştü - Son Dakika

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