Küresel ekonomik kriz nedeniyle son dönemde çok sayıda şirket konkordato ilan ederken büyük bir kısmı da iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.
Halkaya son eklenen marka ise otomotiv sektörünün dev ismi Nissan olacak gibi. Son dönemde ciddi finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalan Nissan'ın satışları da beklentilerin çok altında kaldı.
Firma, bu dönemde yaklaşık 9.000 kişiyi işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve yeni model lansmanlarını ertelemeyi planlıyor. Ancak, bu önlemler bile şirketin geleceği açısından yeterli olmayabilir.
Financial Times ile yaptığı görüşmede, ismini açıklamayan iki üst düzey yönetici, firmanın hayatta kalabilmesi için yalnızca 12 ila 14 ayının kaldığını belirtti. Eğer bu süre zarfında yeni bir yatırımcı bulunamazsa ve nakit akışı sağlanmazsa, Nissan için iflas kaçınılmaz olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika
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