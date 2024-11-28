Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere

Geniş Video İzle

Otomotiv sektörünün dev isimlerinden Nissan, yeni bir yatırımcı bulunamaması durumunda iflasın eşiğine gelebilir. Üst düzey bir yönetici tarafından yapılan açıklamada, şirketin 12 ila 14 ay içerisinde yeni bir yatırımcı bulunamaması durumunda iflas edebileceği belirtildi. Nissan'ın araç satışlarında yaşanan düşüş nedeniyle ilk etapta 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı planladığı ifade edildi.

28.11.2024 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ekonomik kriz nedeniyle son dönemde çok sayıda şirket konkordato ilan ederken büyük bir kısmı da iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.

NİSSAN İFLASIN EŞİĞİNDE

Halkaya son eklenen marka ise otomotiv sektörünün dev ismi Nissan olacak gibi. Son dönemde ciddi finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalan Nissan'ın satışları da beklentilerin çok altında kaldı.

İLK ETAPTA 9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Firma, bu dönemde yaklaşık 9.000 kişiyi işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve yeni model lansmanlarını ertelemeyi planlıyor. Ancak, bu önlemler bile şirketin geleceği açısından yeterli olmayabilir.

NAKİT AKIŞI SAĞLANMAZSA DURUM VAHİM

Financial Times ile yaptığı görüşmede, ismini açıklamayan iki üst düzey yönetici, firmanın hayatta kalabilmesi için yalnızca 12 ila 14 ayının kaldığını belirtti. Eğer bu süre zarfında yeni bir yatırımcı bulunamazsa ve nakit akışı sağlanmazsa, Nissan için iflas kaçınılmaz olacak.

Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere

İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Nissan, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:44 Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
07:43 Greta Thunberg’ten skandal Kürdistan paylaşımı Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
07:05 Ateşkes sonrası Hizbullah’tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
12:47 Yurt dışından getirilen telefonların kayıt bedelleri değişti Yurt dışından getirilen telefonların kayıt bedelleri değişti
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
12:38 Bitcoin fiyatı için çarpıcı iddia: 2028 Bitcoin tahmini herkesi şaşırttı Bitcoin fiyatı için çarpıcı iddia: 2028 Bitcoin tahmini herkesi şaşırttı
12:25 2025 yılı için Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu 2025 yılı için Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu
12:16 Lübnan’daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
12:08 Wanda Nara’nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı
12:02 Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
11:59 Bakan Bayraktar, eylem yapan madencilerle ilk kez konuştu Bakan Bayraktar, eylem yapan madencilerle ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 08:33:50. #1.12#
SON DAKİKA: Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.