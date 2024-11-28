Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere

Ekonomi

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Küresel ekonomik kriz nedeniyle son dönemde çok sayıda şirket konkordato ilan ederken büyük bir kısmı da iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.

NİSSAN İFLASIN EŞİĞİNDE

Halkaya son eklenen marka ise otomotiv sektörünün dev ismi Nissan olacak gibi. Son dönemde ciddi finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalan Nissan'ın satışları da beklentilerin çok altında kaldı.

İLK ETAPTA 9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Firma, bu dönemde yaklaşık 9.000 kişiyi işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve yeni model lansmanlarını ertelemeyi planlıyor. Ancak, bu önlemler bile şirketin geleceği açısından yeterli olmayabilir.

NAKİT AKIŞI SAĞLANMAZSA DURUM VAHİM

Financial Times ile yaptığı görüşmede, ismini açıklamayan iki üst düzey yönetici, firmanın hayatta kalabilmesi için yalnızca 12 ila 14 ayının kaldığını belirtti. Eğer bu süre zarfında yeni bir yatırımcı bulunamazsa ve nakit akışı sağlanmazsa, Nissan için iflas kaçınılmaz olacak.