Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor

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Honda ile birleşerek dünyanın en büyük beşinci otomotiv devi olmayı hayal eden Nissan'da işler çığırından çıktı. Önce birleşme krize dönüşüp iptal edildi. Firma şimdi de CEO'sunu değiştirme kararı aldı.

27.02.2025 09:29
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Otomotiv sektörünün öncü isimlerinden Nissan, son dönemde yaşadığı krizlerle gündeme geliyor. Şirketin zorlu süreci, sektördeki dengeleri de etkiliyor. Nissan ve Honda birleşme görüşmelerinin çökmesinin ardından CEO'sunu değiştirmek için planlar hazırlıyor.

Nissan yöneticileri, 2019 yılından bu yana Nissan'ın CEO'luğunu yürüten mevcut CEO Makoto Uchida'nın yerine geçecek adaylara olan ilgiyi değerlendiriyor. Ancak istifa etmeden önce Nissan'ın finansal durumunu iyileştirmeyi hedeflediğini de belirtti. 2025 mali yılı için 80 milyar Yen (536 milyon dolar) net zarar beklediğini duyurdu.

NISSAN'IN EKONOMİK GÖSTERGELERİ DİPLERDE

Nissan, 2025 yılında ödenmesi gereken rekor seviyede bir borçla karşı karşıya. Bu durum, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun Nissan'ın kredi notunu çöp seviyesine indirmesine neden oldu. Uchida, bu mali baskıdan kurtulmak için Honda ile geçici bir anlaşma yapmış ancak taraflar şartlarda anlaşamadıkları için görüşmeler iptal edilmişti.

Nissan ve Honda, Mitsubishi Motors ile birlikte elektrikli araç bataryaları ve yazılım geliştirme alanlarında iş birliğini sürdüreceklerini duyurdu. Uchida, 13 Şubat'ta yapılan basın toplantısında, bu ortaklıkların Nissan'ın geleceği için kritik olduğunu belirtti ve "Gelecekteki ortaklıklara dayanmadan ayakta kalmak zor olacak" dedi.

Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
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