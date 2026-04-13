Otomotiv İhracatı İlk Çeyrekte Düşüş Gösterdi - Son Dakika
Otomotiv İhracatı İlk Çeyrekte Düşüş Gösterdi

13.04.2026 07:20
2023'ün ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı 215 bin 323 adet ile geçen yıla göre yüzde 15 azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın ocak-mart döneminde 215 bin 323 olarak gerçekleşti.

OSD, bu yılın ocak-mart dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 düşüşle 321 bin 856 olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise yüzde 18 gerileyerek 181 bin 364 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 327 bin 16'yı buldu.

Ocak-mart döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, ağır ticari araç grubunda yüzde 20 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 13 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 60 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde 215 bin 323 otomotiv ihraç edildi

Otomotiv ihracatı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 gerileyerek 215 bin 323 oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 12 artışla 2 bin 835 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 9,9 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, bu dönemde ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 arttı.

Otomobilde yerli payı yüzde 36 oldu

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 274 bin 346 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 düşüşle adet bazında 210 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre toplam ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 büyürken ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Son Dakika Ekonomi Otomotiv İhracatı İlk Çeyrekte Düşüş Gösterdi - Son Dakika

