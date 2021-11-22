Otomotiv sektöründe kara liste dönemi iddiası! 6 ayda 3 araba alan var!

Piyasada satılabilecek otomobil olmadığını ifade eden Sandık, bekleme sürelerinin iki-üç ayı bulduğunu belirtti ve şunları yazdı:

"ALSATÇILAR TÜREDİ"

"2020 başından bu yana yaşanan tedarik sorunu otomotiv sektöründe değişimlere yol açtı. Otomobil alımsatımını cazip bir iş gören 'Al-Sat'çılar türedi. Başta bazı galericiler olmak üzere lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satmaya başladılar. Bayi fiyatıyla galeri fiyatı arasında 30-40 bin TL'ye varan farklar görüldü. Piyasada dengeler bozulurken, otomotiv firmalarına olan güven sarsıldı. Bu durum firmaları harekete geçirdi. Piyasada fiyatları yükselten ve haksız kazanç elde edenleri engellemek için kara liste oluşturmaya başladılar."

KARA LİSTE ÖNEMLİ!

Sandık bazı araştırmalar yapıldığını ve farklı bayilerden altı ayda üç otomobil alınıp satıldığının tespit edildiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca galerilerin şirket değil kendi adlarına, hatta eşleri ya da anne-babaları üzerine alım yaptıkları görüldü. Kara listede 'al-sat'çıları yayınlayıp, listede adı bulananlara otomobil satılmasını önlemeye çalışıyorlar. Tüketici Kanunu'na göre otomotiv firmalarının "otomobil satmıyorum" demesi mümkün değil. Ancak kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından önemli.