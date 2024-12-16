Otomotiv Üretimi 2024'te Düşüş Gösterdi

Ekonomi

Otomotiv Sanayii Derneği, 2024 yılının ilk 11 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 8 gerileyerek 1 milyon 239 bin 944 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 11 aylık dönemine göre yüzde 6 azalan otomobil üretimi ise 822 bin 361 adede ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 239 bin 944 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 6 azalarak 822 bin 361 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 283 bin adedi buldu. Yılın ilk 11 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 71, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 11 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 geriledi ve 915 bin 446 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde hem otomobil hem de ticari araç ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 12 bin 412 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024'ün ilk on bir aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 33,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro bazında ise ihracat yüzde 2 arttı ve 30,6 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında artarken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 6 arttı.

2024'ün ilk 11 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 geriledi ve 1 milyon 109 bin 117 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yıla göre yüzde 0,6 artış gösterdi ve 845 bin 530 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 azaldı. 2024 yılı ocak-kasım döneminde otomobil satışlarından yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarında ise yerli araç payı yüzde 28 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL