Otomotiv Üretimi Şubatta %9 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Otomotiv Üretimi Şubatta %9 Düştü

Türkiye'nin otomotiv üretimi şubatta 218 bin 991 adede gerileyerek %9 azalma kaydetti.

15.03.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin otomotiv üretimi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adede geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), şubat ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay toplam otomotiv üretimi 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 141 bin 486 olarak gerçekleşirken traktör üretimiyle toplam üretim 224 bin 348 adedi buldu.

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi yüzde 13 geriledi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 54, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 düştü. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 oldu.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 26, otobüs-midibüs grubunda yüzde 56, traktörde ise yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 158 bin 168 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 gerilerken ticari araç ihracatı yüzde 1 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 48 azalışla bin 652 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv sanayisinin ihracatı şubatta yüzde 16 payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Yılın ilk 2 ayında toplam otomotiv ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 5,9 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 gerilemeyle 5,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 2 arttı.

Otomobil ve ticari araç satışları geriledi

Yılın ilk 2 ayında toplam pazar 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 daralarak 164 bin 324 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 10 daralarak 131 bin 965 adet oldu.

Pazar, ticari araçların toplamında yüzde 31, ağır ticaride yüzde 35 ve hafif ticaride yüzde 30 daraldı.

Geçen ay otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 33, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv Üretimi Şubatta %9 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim ne kadar kazandı İşte Türk takımlarının Avrupa’dan elde ettiği gelir Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir
Ziyarete damga vuran görüntü İmamoğlu’nu elleri arkada bekledi Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Şinasi Yurtsever’e veda Annesinin ağzından tek kelime döküldü Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü
Melih Gökçek’ten bomba iddia: İmamoğlu’nun belediye başkanlığı da düşecek Melih Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
Vatandaşı bile bile kandırıyorlar Vatandaşı bile bile kandırıyorlar
Mine Tugay korkuttu Kötü haberleri peş peşe saydı Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı
Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi
Altın yatırımcısına şok üstüne şok Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir Altın yatırımcısına şok üstüne şok! Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Memurlar havalara uçacak Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
Adana’da havalar ısındı, sulama kanallarında ölümüne serinlik başladı Adana'da havalar ısındı, sulama kanallarında ölümüne serinlik başladı
Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti’yi solladı Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı

15:38 Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar
14:49 Trump’ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı Putin çok kızacak Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çok kızacak
14:33 40 ilimizde ciddi düşüş var Erdoğan’ın ’’felaket’’ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
13:35 Ziyarete damga vuran görüntü İmamoğlu’nu elleri arkada bekledi Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
13:18 Şinasi Yurtsever’e veda Annesinin ağzından tek kelime döküldü Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü
19:09 Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı
19:04 Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
18:54 Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’ye TMSF kayyum olarak atandı Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı
18:42 Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
18:38 Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
18:34 DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 15:48:26. #7.13#
SON DAKİKA: Otomotiv Üretimi Şubatta %9 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.