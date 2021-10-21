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Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak - Son Dakika

Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak

21.10.2021 08:59
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, yeni yapılacak 250 metrekareden az arazisi olan binalarda otopark ihtiyacı, bölge otoparklarından veya yol boyu otoparkı ile cep otoparkı yöntemleriyle karşılanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapılacak konutlarda otoparklarla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Otopark Yönetmeliği'ne eklenen düzenleme şöyle:

"Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanmadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır. Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanır.

YOL BOYU OTOPARKI VE CEP OTOPARKI GİBİ YÖNTEMLER DEVREDE

Bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilir.

Bu şekilde sağlanacak parklanma düzenine ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar idaresince belirlenir. Otopark bedelinin kalan yüzde 75'i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır."

Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak

Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak - Son Dakika
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