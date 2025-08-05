ÖTV-Fark Talebine Ceza Uygulaması

Ticaret Bakanlığı, ÖTV ve KDV'si ödenmiş araçlar için fark istenmesinin mevzuata aykırı olduğunu, satıcılara her aykırılık için 684 bin liraya kadar ceza kesileceğini açıkladı.

Temmuz ayında otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi oran ve matrahlarında değişikliğe gidildi. ÖTV değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 24 Temmuz 2025 tarihinden önce otomobil alanlar ve otomobilin parasını ödeyenlerin bazıları mağduriyet yaşamaya başladı. Bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödememesinden dolayı fark talep etmeye başlaması şikayetlere neden oldu.

Ticaret Bakanlığı, gelen sözel ve yazılı şikayetlere göre bazı bayilerin, ÖTV ve KDV oranı değişmeden önce araç vergilerini ya da fiyatın tamamını tahsil etmelerine rağmen; düzenleme sonrası tüketicilerden "fiyat farkı" veya "ek ödeme" talep ettiğini vurgulandı. Sektörde keyfi uygulamaların önüne geçilmesi, tüketici haklarının korunması ve rekabetçi piyasa koşullarının tesis edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerini sıklaştıracağı belirtildi.

Ek ödeme talep eden bayilere 684 bin liraya kadar ceza

Açıklamada, 24 Temmuz'dan önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV) veya tüm bedelini ödemiş; ancak düzenleme sonrası ek ödeme yapmaya zorlanan alıcıların, önce yargı yoluna başvurma imkanı olduğu; aynı zamanda il ticaret müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa şikayet edebileceği hatırlatıldı. Yönetmeliğe aykırı hareket eden satıcılara her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "ÖTV ve KDV'si alıcıdan tahsil edilen taşıt satış fiyatının artırılmaması, sabitlenen fiyatın alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından ek ödeme tahsil edilmemesi" gerektiği vurgulandı. Bakanlık, düzenlemelere aykırı davranan satıcılara yönelik denetim ve yaptırımları kararlılıkla sürdüreceğini, tüketicinin haklarını zedeleyen usulsüz satış ve haksız ticari uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu. - ANKARA