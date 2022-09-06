ÖTV muafiyetli araçlar için bilinmesi gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi

ÖTV muafiyetli araçlar için bilinmesi gerekenler

06.09.2022 10:22
ÖTV muafiyetli araçlar için bilinmesi gerekenler

ÖTV muafiyetli araçlara ilginin arttığını belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Müdürü Dinçer Kılıç, ancak bazı hususlarda bilgilerin eksik olduğunu söyledi.

ÖTV muafiyetli araçlara ilginin arttığını belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Müdürü Dinçer Kılıç, ancak bazı hususlarda bilgilerin eksik olduğunu söyledi.

Engelli bireylerde ÖTV muafiyetinin neye göre belirlendiği konusunda bilgi veren Dinçer Kılıç, "Özellikle 2022 yılında, ÖTV muafiyetli araçlara ilginin oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Ancak ÖTV muafiyetinin ve gerektirdiği şartların bazı kişiler için tam anlaşılamaması durumuyla karşı karşıyayız. Özel Tüketim Vergisinin kısaltılmış hali olan ÖTV, pek çok mal ve hizmetin satışında ödenmesi zorunlu tutulan bir harcama vergisidir. Belli başlı bazı ürünlerin satışında Özel Tüketim Vergisinin ödenmesi de zorunlu kılınmıştır. Özel Tüketim Vergisinin ödenmesi noktasında indirim ya da muafiyet gibi çeşitli istisnai durumlar da görülebilir. ÖTV vergisinden muaf olabilmek için devlet tarafından belirlenen çeşitli koşulların sağlanıyor olması gerekir. 2018'de yürürlüğe giren yeni yasaya göre, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunda engel oranının yüzde 90 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3. dereceye kadar yakınları da B sınıfı bir ehliyet sahibi oldukları sürece, engelli bireye ait bu araçları kullanabilmektedirler. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve B sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanmaları mümkündür. Raporda belirtilen ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ancak bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilir ve bu araçları kendileri kullanılabilirler" dedi.

ÖTV indiriminden faydalanmak için kişilerin sahip olması gerekenler ve ÖTV indirimiyle alınan araçların satışı hakkında konuşan Kılıç, "ÖTV indirimi yalnızca engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişilerin aracı mutlaka kendi üzerlerine almaları gerekmektedir. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engel oranına sahip bireylerinse bu istisnadan faydalanabilmesi için, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı Engelli Sağlık Kurulu raporunda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Aynı zamanda, bu bireylerin B sınıfı bir ehliyete sahip olmaları gerekmekte. Engel oranı yüzde 90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) yüzde 90'ın üzerinde olan tüm engelliler tarafından ilk iktisap edilecek, yani ilk satın alınacak araçta ÖTV istisnasından yararlanmak mümkündür. Tüm binek otomobil modellerinde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedelin 450 bin 500 TL'nin altında olması gerekmektedir. Özel Tüketim Vergisi muafiyeti ile alınan araçlar, satış işlemleri gerçekleştikten sonra 5 yıl boyunca satışa çıkarılamaz. Buna rağmen eğer aracın satılması isteniyorsa bu durumda satış işlemleri gerçekleştirilmeden önce aracın ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutulmuştur" şeklinde konuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
Kaynak: İHA

Tragger, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV muafiyetli araçlar için bilinmesi gerekenler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
09:50 Türkiye ile ilgili "mülteci" vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım
09:48 Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü
09:45 220 lira yevmiyeye işçi bulamayan çiftçi isyan etti: İyi ki mülteciler var, bizimkiler iş beğenmiyor
09:35 9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım
09:31 Erdoğan'ın "İzmir'i unutma" resti sonrası polemiğe dahil olan Çekya'ya Dışişleri'nden tepki: Yunanistan'ın tacizlerini görmezden gelmek garabettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 10:42:42. #1.11#
SON DAKİKA: ÖTV muafiyetli araçlar için bilinmesi gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement