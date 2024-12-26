ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor

ÖTV\'siz araç alımında yeni dönem başlıyor

Engellilere sağlanan ÖTV'siz araç alımına dair düzenleme değişti. TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile engellilerin araç sahibi olmalarına kısıtlama ve şartlar getirildi.

26.12.2024 01:17
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Meclis Genel Kurulu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifi ile birlikte engellilerin araç alımına ilişkin düzenleme değişti.

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA 10 YIL SINIRI

Engellilere sağlanan ÖTV'siz araç alım hakkına ilişkin karar Meclis'ten geçti. Engelli bireyler ÖTV'siz araç alımından artık 10 yılda bir yararlanabilecek. Değişen düzenleme ile alınacak araca da yüzde 20 yerlilik şartı getirildi. Genel Kurul'da, 15'nci madde üzerinde yapılan bir değişiklikle; Özel Tüketim Vergi Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının 2'nci bendinde yer alan, 'Kayıt ve tescile tabi' ibaresinden sonra gelmek üzere, 'Yerli katkı oranı yüzde 20 olan' ibaresi eklendi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı; birinci fıkrada belirlenen yerli katkı oranını yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir şeklinde değiştirildi.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

ÖTV'siz araç alma hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Bu kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında ya da araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerinebu aracı kullanma hakkı verebiliyor. Ayrıca şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne ya da babasından birisi bir defaya mahsus olarak ÖTV muafiyetli araç alımından yararlanabiliyor.

Kısıtlama, Otomobil, Ekonomi, Hukuk, Emlak, Yaşam, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    asgari ücret belli elimize gelmeden verecekler gene 11 3 Yanıtla
  • 111961:
    herşey. güzel olucakmı. ?? 4 3 Yanıtla
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