ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV\'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

Yeni bir düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'siz araçlara yüzde 40 yerli üretim şartı getirildi. Ayrıca engelli bireylerin satın aldığı ÖTV'siz araçların satışındaki 5 yıl sınırı da 10 yıla yükseltildi.

15.05.2025 09:15
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Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç sahibi olmasını düzenleyen mevzuatta kapsamlı değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, hem satın alma koşullarında hem de kullanım süresinde önemli sınırlamalar devreye alındı. Amaç: Muafiyetin amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak ve yerli otomotiv sanayisine destek vermek.

YERLİLİK ORANI EN AZ %40 OLACAK

Yeni uygulamaya göre, engelli bireylerin ÖTV'siz olarak araç alabilmesi için ilgili aracın yerli üretim oranının en az %40 olması şartı getirildi. Bu adım, ithal araçların muafiyet kapsamı dışında bırakılarak yerli otomotiv üreticilerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

YENİDEN SATIŞ SÜRESİ 10 YILA UZATILDI

Önceki düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamıyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre 10 yıla çıkarıldı. Böylece, engelli bireyler adına alınan araçların kötüye kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu değişiklik, ÖTV'siz araçların ticari amaçlarla alınmasını sınırlayacak.

ÜST LİMİTTE YENİDEN DEĞERLEME ESASI DEVAM EDİYOR

ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçların üst fiyat limiti, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncelleniyor. 2025 yılı için bu oran %43,93 olarak belirlenmişti. Bu oran, sadece ÖTV muafiyetiyle sınırlı kalmayıp, 2026 yılına ilişkin vergi, harç ve cezaların artış hesaplamasında da temel alınacak.

SEKTÖREL DÖNÜŞÜM: YERLİ ÜRETİME POZİTİF AYRIMCILIK

Yeni mevzuat yalnızca bireysel hakları değil, otomotiv sektörünün yönünü de etkileyebilecek nitelikte. Yerli üretimi teşvik eden bu uygulamayla birlikte, yerli markaların avantaj elde etmesi, ithal modellerin ise satış potansiyelinde düşüş yaşaması bekleniyor. Böylece hem engelli vatandaşların erişimi kolaylaşacak hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan üretim modelleri desteklenecek.

Otomobil, Ekonomi, Finans, ÖTV, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • H A:
    Bence bu kadar zorlamaya gerek yok. Kaldırın bitsin gitsin. Suistimal edenleri tespit etmek varken asıl ihtiyacı olanlara gittikçe zorlaşıyor mesele... 68 6 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Egea’yı 10 yıl değiştirmemek mi? Küfür etseniz daha az hakaret olurdu insanlara :) 40 7 Yanıtla
  • Emrah Genc:
    tuff yazıklar olsun 10 7 Yanıtla
  • kadir kuş:
    Sapasağlam adamlar paraları var diye ötv ile Tesla, togg ,torrres, Skoda alacak buna kimsenin bişey dediği yok ama bu ülkenin en madur , gelir düzeyi en düşük , eğitim düzeyi en düşük kesimine ÖTV siz diye araç alımına "alma " manasına gelen kısıtlama yapacaksınız. Engelli bireyin ve engelli yakınının parası olsa zaten gide istediği elektrikli arabayı  ÖTV ile alır nedir aradaki fark 150 bin lira engelli ne yapsın kimseye sözü gecmiyor 0 1 Yanıtla
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