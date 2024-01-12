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ÖTV'ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra ithalatçı ve imalatçıları da sorumlu tutulacak - Son Dakika
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ÖTV'ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra ithalatçı ve imalatçıları da sorumlu tutulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bir tebliğ ile vergi güvenliğini sağlamak amacıyla makaronlarda müteselsil sorumluluk uygulaması genişletildi. Özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra bu malların belirli bir miktarı aşması halinde ithalatçı ve/veya imalatçıları da sorumlu tutulacak. Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.

ÖTV\'ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra ithalatçı ve imalatçıları da sorumlu tutulacak
12.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:40
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Özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra bunların "ithalatçı ve/veya imalatçıları" da müteselsil sorumluluk kapsamında alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan tütün mamulleri ve alkollü içkiler için bandrollü ürün izleme sistemi kapsamında bulunan makaronlarda, müteselsil sorumluluk uygulaması genişletildi.

Düzenlemeyle vergi kayıp kaçağının önlenmesini teminen, özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra bu malların belirli bir miktarı aşması halinde bunları bulunduranlarla birlikte ithalatçı ve/veya imalatçıları da müteselsil sorumluluk kapsamında alındı. Böylece söz konusu makaronları bulunduranlarla birlikte ithalatçı veya imalatçıları için de müteselsil sorumluluk kapsamında vergi tarhiyatı yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV'ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra ithalatçı ve imalatçıları da sorumlu tutulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖTV'ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra ithalatçı ve imalatçıları da sorumlu tutulacak - Son Dakika
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