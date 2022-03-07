OYAK Çimento, beyaz ve gri çimento ürünlerini yeniledi - Son Dakika
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OYAK Çimento, beyaz ve gri çimento ürünlerini yeniledi

07.03.2022 11:07
OYAK Çimento, beyaz ve gri çimento ürünlerini yeniledi

Gri çimento ürünlerini güçlü performansıyla, yeni ambalajlarında sunan OYAK Çimento, beyaz çimento segmentinde Süper Beyaz ve serinin yeni üyesi Pro Beyaz ile de yepyeni bir dönemi başlatıyor.

Gri çimento ürünlerini güçlü performansıyla, yeni ambalajlarında sunan OYAK Çimento, beyaz çimento segmentinde Süper Beyaz ve serinin yeni üyesi Pro Beyaz ile de yepyeni bir dönemi başlatıyor. OYAK Çimento, geçtiğimiz günlerde "Net-Zero" taahhüdü veren ilk Türk çimento şirketi olmuştu.

Amerika, Rusya, İsrail, Romanya, Fas gibi ülkeler başta olmak üzere dünyada toplam 85 ülkeye ihracatı bulunan OYAK Çimento, Beyaz ve Gri çimento ile satış oranlarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Beyaz çimento serisinde yeni bir ürün

Şirket, Pro Beyaz'ı da ürün ailesine dahil ederek, müşterilerine hem Süper Beyaz hem Pro Beyaz ile daha yüksek beyazlık vadediyor. Süper Beyaz'a göre daha ince tanecikli yapıda ve aynı zamanda düşük CO2 emisyonuna sahip Pro Beyaz, piyasadaki en yüksek beyazlığa sahip ürünlerden biri olma özelliği taşıyor.

Gri çimento serisinde özel ürünler

OYAK Çimento, yenilenen gri çimento ailesiyle yüksek dayanımlı ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ürünler tasarlayarak yapı sektöründe ihtiyaca özel çözümler sunuyor. Ayrıca OYAK Çimento'nun bu kapsamda ürettiği CEM VI (S-LL) 32,5 R tip ürün Türkiye çimento sektöründeki G uygunluk belgesini alan ilk "CEM VI" sınıfı ürün olarak öne çıkıyor. Şirketin "düşük karbon" salınımına sahip çimento ve beton vizyonu doğrultusunda kullanıma sunulan bu ürün, 350 kg.CO2/ton'un altındaki karbon ayak izi ile fark oluşturuyor.

Cementum ve Powercem ürünleri, tüm basınç dayanımı sınıflarına uygun, çevresel etkilere dirençli beton üretimi, zemin enjeksiyon projeleri ve her türlü tamirat işlerinde kullanılabilirken Duracem ve Duracem+ ürünleri ise çevresel etkilere karşı yüksek direnç istenen deniz, kıyı ve liman yapıları, düşük hidratasyon ısısı gerektiren kütle betonu ve baraj inşaatı gibi projelerde tercih ediliyor. Yeni özel ürün ailesi, portland çimentoya göre çok daha düşük klinker içeriyor ve şirketin Net-Zero hedeflerine de katkı sağlıyor. - İSTANBUL

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Amerika Birleşik Devletleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Rusya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OYAK Çimento, beyaz ve gri çimento ürünlerini yeniledi - Son Dakika


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