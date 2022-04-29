OYAK'ın Maden Metalürji Şirketleri'nden minik sanatseverlere çocuk tiyatrosu şenliği - Son Dakika

OYAK Maden Metalürji Şirketleri, 2009 yılından bu yana, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz çocuk tiyatrosu gösterimleri düzenlemeye devam ediyor.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen çocuk tiyatrosu şenliği, bu yıl da şirketlerin faaliyet gösterdiği 3 şehirde gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle iki yıl ara verilen gösterimlere çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Uygur Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikli çocuk oyunu "Kırmızı Başlıklı Kız" ilk olarak 20 Nisan'da Ereğli'de çocuklarla buluştu. 20-21 Nisan tarihlerinde Erdemir Kültür Merkezi'nde toplamda 5 seansta gerçekleşen gösterime İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile Erdemir çalışanlarının çocukları da katıldı. Kırmızı Başlıklı Kız oyununun ikinci durağı ise 25-26 Nisan'da İskenderun oldu.

İsdemir Genel Müdürlük Binası konferans salonunda iki günde 6 gösterimi olan oyunu İsdemir lojman bölgesindeki kreş, anaokulu, ilkokul öğrencileri ve İsdemir çalışanlarının çocukları seyretti. Çocuk tiyatrosu, son olarak, 27-28 Nisan tarihlerinde Divriği'de sahnelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile Erdemir Maden çalışanlarının çocukları Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda iki gün boyunca üçer seans gerçekleştirilen gösterime katıldı.

'Kırmızı Başlıklı Kız' müzikli çocuk oyunu gösterimi, Erdemir, İsdemir ve Erdemir Maden şirketlerinin bulunduğu 3 şehirde toplamda 6 gün boyunca 2 bin 700 çocuğa ulaştı. Çocukların bazıları bu oyunla birlikte ilk kez tiyatronun sihirli dünyasıyla tanıştılar.

Türkiye'nin lider çelik üreticisi ve sektörünün öncüsü olan OYAK'ın Maden Metalürji Şirketleri bulunduğu lokasyonlarda bölgelerin kalkınmasına ve sosyal faaliyetlerine destek olmayı sürdürecek.