OYAK ve Umman Ortak Fon Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

OYAK ve Umman Ortak Fon Kurdu

OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi, 500 milyon dolarlık ortak yatırım fonu kurdu. İlk yatırım İskenderun'da.

29.11.2024 11:48
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OYAK ile Umman Sultanlığı Varlık Fonu Umman Yatırım Otoritesi (OIA), 500 milyon dolarlık ortak yatırım fonu kurduklarını açıkladı.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum, Umman Sultanlığı'nın yatırım kolu olan Umman Yatırım Otoritesi ile 500 milyon dolarlık yatırım fonu kurdu.

Her iki kurum da fona 250 milyon dolar katkı sağlayacak. Ağırlıklı olarak ulusal varlık fonları ile işbirliği yapan Umman Yatırım Otoritesi, daha önce de dünyada farklı varlık fonlarıyla benzer ortak girişimler kurmuştu.

İspanya, Brunei, Vietnam, Özbekistan, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan ve Pakistan ile ortak girişim fonları bulunan Umman Yatırım Otoritesi'nin Türkiye'deki iş ortağı ise OYAK oldu.

OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi, kurdukları fonla sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de yatırım yapmayı hedefliyor.

"500 milyon dolarlık fon kurumumuza duyulan güvenin göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK'ın alanında örnek, bir tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olduğunu belirtti.

Erdem, "Kurumsal mirasımızı korumak, finansal başarımızı daha da güçlendirmek ve üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Büyüme fırsatlarını değerlendirerek ve yeni pazarlarda genişleyerek yurt dışı gelirlerimizi artırmak ve ülkemizin ihracat oranını yükseltmek önceliklerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

OYAK'ın halen farklı sektörlerde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde, altı kıtada, 25 ülkede, tüm zaman dilimlerinde 24 saat kesintisiz faaliyet gösterdiğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisine ve geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizin küresel arenadaki varlığını güçlendirmek için çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz ve başarılı performansımız global ölçekte de karşılık buluyor. Umman Yatırım Otoritesi ile ortaklaşa kurduğumuz 500 milyon dolarlık fon, ülkemize ve kurumumuza duyulan güvenin göstergesidir. Umman Yatırım Otoritesi ile kurduğumuz fon aracılığı ile sadece ülkemizde değil farklı coğrafyalarda stratejik alanlara yatırımlar yapacağız. Bu ortaklık, küresel vizyonumuza güç katacak. Umman Yatırım Otoritesi'nin ülkemizin köklü kuruluşlarından OYAK'ı tercih etmesi önemli bir mesaj. Sürdürülebilir finansal ve operasyonel performansımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya, ülkemizin küresel ölçekte varlığını desteklemek için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al-Murshidi de yeni stratejik ortaklığın Umman Yatırım Otoritesinin uluslararası yatırım ağı için uyguladığı büyüme ve genişleme planıyla aynı çizgide olduğunu kaydetti.

Al-Murshidi, "Bu anlaşma ulusal ekonomimiz için stratejik değeri olan, yüksek getirili ve köklü yatırım ortaklıkları oluşturma çabalarımızın bir parçasıdır. Umman Yatırım Otoritesinin bugüne kadar dokuz kardeş ülkeyle stratejik ortaklıklar kurmasını sağlayan küresel duruşu ve zengin deneyimiyle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fonun ilk yatırımı İskenderun'a olacak

Bu arada, OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan fonun her iki ülke için de önemli olduğu belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, Umman Yatırım Otoritesi-OYAK fonunun ilk yatırımının "Güney Konteyner Port" olması, İskenderun'da inşa edilecek yeni limanla tüm bölgenin ihtiyacının karşılanması öngörülüyor.

"Güney Konteyner Port"un aynı zamanda OYAK'ın iş ortağı Umman Yatırım Otoritesi???????'nin tüm dünyadaki yatırımlarına açılan bir kapı olması hedefleniyor.

51 milyar dolarlık portföye sahip

Öte yandan Devlet Genel Rezerv Fonu ile Umman Yatırım Fonu'nun birleşmesiyle 2020'de kurulan Umman Yatırım Otoritesi, mali ve operasyonel bağımsızlığa sahip özerk bir tüzel kişilik olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Doğrudan Umman Bakanlar Kuruluna bağlı olan Umman Yatırım Otoritesinin temel misyonu, Umman Sultanlığı'nın fon ve varlıklarını yönetmek ve getirilerini optimize etmek olarak belirlendi.

Umman Yatırım Otoritesinin 2023 yılı itibarıyla 51 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde sanayi, havacılık, enerji, madencilik, lojistik, turizm, finansal hizmetler, bilgi ve teknoloji, gıda ve balıkçılık alanlarında yatırımları olan Umman Yatırım Otoritesi, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İskenderun, Ekonomi, Finans, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK ve Umman Ortak Fon Kurdu - Son Dakika

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