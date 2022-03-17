Oyak Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyak Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı

17.03.2022 11:32
Oyak Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı

Oyak Yatırım, 40'ıncı yılını yeni kurumsal kimlik ve logosuyla kutluyor.

Oyak Yatırım, 40'ıncı yılını yeni kurumsal kimlik ve logosuyla kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Yatırım, 2022'de ürün yelpazesini geliştirirken geniş hizmet ağıyla sektörde fark yaratmayı sürdürecek.

Müşterilerinden aldığı güçle 1982'den bu yana sektöründe güven, kalite, sağlamlık ve prestijle özdeşleşen Oyak Yatırım, 40. yılını yeni kurumsal kimlik ve logosuyla kutluyor. Yeni logodaki "Yatırım" kelimesinin kırmızı rengi ile Oyak'a duyulan güvene işaret edilirken, "40" rakamının koyu renkte yazılmasıyla da kurum tarihinin gücüne vurgu yapılıyor.

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in vizyonu çerçevesinde atılan adımlarla Oyak Yatırım'ın net karı geçen yılın sonunda 402,6 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı. Oyak Yatırım'ın yüzde 100 iştiraki olan Oyak Portföy'ün yönettiği portföy büyüklüğü de yine son 5 yılda 133 kat artarak 2021 sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı.

Lloyd's brokeri unvanı ile 2021 yılından başlayarak Londra'dan sağladığı çözümler ile uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştıran Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği de ulaştığı prim hacmi ile Türkiye'de faaliyet gösteren 100'den fazla küresel ve yerel sigorta brokerleri arasında ilk 5'te yer alıyor.

"Sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, son 5 yılda Oyak yönetiminden aldıkları güçle iş birliklerini ve ürün çeşitliliklerini daha da artırdıklarını, şirket olarak 40'ıncı yıllarına güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi ile girdiklerini belirtti.

Ünal, geçmişe bakmadan geleceği görmenin imkansız olduğunu belirterek, geçen yıl gerçekleştirdikleri halka arzla marka değerlerini daha da artırdıklarını, bu alanda lider kuruluşlardan biri olduklarını kaydetti.

Oyak Yatırım olarak karşılarına çıkan büyüme fırsatlarını iyi değerlendirip piyasa değerlerini ve rekabet güçlerini her geçen gün artırmayı sürdürdüklerini aktaran Ünal, "Teknoloji odaklı vizyonumuz ile uluslararası standartlardaki geniş ürün ve hizmet yelpazemiz sayesinde sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geniş ürün yelpazeleri ve hizmet ağımızla sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz"

Erkan Ünal, gelecek dönemlerde de yenilikçi projelerle katma değer üreten şirketlere girişim sermayesi yoluyla yatırım yapmayı sürdüreceklerini, yaptıkları yatırımlardaki ana amaçlarının, şirketin girişimci ve yenilikçi ruhunu sürekli kılmak, ayrıca global rekabette fark yaratan vizyona sahip şirket kültürünü içselleştirmek olduğunu bildirdi.

Son dönemde finansal teknolojilere yaptıkları yatırımlarla ulusal ve uluslararası arenadaki varlıklarını daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Ünal, "Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ, Oyak Portföy Yönetimi AŞ ve Oyak Yatırım Ortaklığı AŞ'den oluşan iştiraklerimizle güçlü büyümemizi sürdürüyor, gelecek 40 yıllarımızı da teminat altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal, Oyak Yatırım'ın 40'ıncı yılına özel tasarlanan yeni kurumsal kimliği ve logosunun getirdiği enerjiyle güçlü bir başlangıç yaptıkları 2022'de müşterilerine sundukları yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazeleri ve hizmet ağlarıyla sektörlerinde fark yaratmaya devam edeceklerini kaydetti.

Oyak Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı

YORUMLAR
500
OYAK Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı OYAK Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı Son Dakika | Başkan Kaplan '2022 yılı Koçarlı için yatırım yılı olacak' Son Dakika | Başkan Kaplan '2022 yılı Koçarlı için yatırım yılı olacak'

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oyak Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:25:26. #1.13#
SON DAKİKA: Oyak Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement