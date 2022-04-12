OYAK YATIRIM 'Pratik Hesap Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi - Son Dakika
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OYAK YATIRIM 'Pratik Hesap Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi

12.04.2022 14:25
OYAK YATIRIM 'Pratik Hesap Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi

Müşterilerinin yüz yüze gerçekleştirdikleri işlemleri uzaktan ve dijital ortamda yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan OYAK YATIRIM, OCR Labs altyapısıyla geliştirilen Pratik Hesap mobil uygulamasını devreye soktu.

Müşterilerinin yüz yüze gerçekleştirdikleri işlemleri uzaktan ve dijital ortamda yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan OYAK YATIRIM, OCR Labs altyapısıyla geliştirilen Pratik Hesap mobil uygulamasını devreye soktu.

Pratik Hesap mobil uygulaması ile kullanıcılar, mobil üzerinden, şubeye gitmeden, sözleşme imzalamadan müşteri temsilcileriyle çevrimiçi görüşerek dijital kimlik doğrulama ile hesap açabilecek. OYAK, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkanının getirilmesinden yaklaşık 7 ay önce OCR Labs'in yatırım turuna liderlik ederek, şirketin stratejik ortağı olmuştu. OCR Labs, sunduğu dijital kimlik çözümü ile kurumlara müşteri katılımı, veri güvenliği ve dolandırıcılık gibi alanlarda siber koruma sağlıyor.

SAHTE KİMLİK TESPİTİ DE YAPABİLİYOR

OCR Labs'a ilişkin şirketten yapılan açıklamada:

"Yüz tanımanın yanında kimlik doğrulama ile sahte kimlikleri de tespit edebilen OCR Labs, sunduğu dijital kimlik çözümü ile kurumlara müşteri katılımı, veri güvenliği ve dolandırıcılık gibi alanlarda siber koruma sağlıyor. OCR Labs'in sunduğu çözümler arasında kimlik belgesi optik karakter tanıma (OCR), belge sahtekarlığı değerlendirmesi, canlılık tespiti, video sahtekarlığı değerlendirmesi ve yüz eşleştirme yer alıyor. OCR Labs, kurulduğu günden bu yana üç haneli büyümesini sürdürüyor.

"Bankacılık, finans, sigorta, e-ticaret, gayrimenkul gibi alanların yanı sıra kamu kurumları tarafından da kullanılan OCR Labs, iyi amaçlı kullanımı hızlandırarak, kötü amaçlı kullanıcıların bir adım önünde olmayı sağlamak için gelişmiş görüntü analizini ve derin öğrenme teknolojisini işliyor. Teknolojik üstünlüğünden aldığı güçle diğer kimlik doğrulama hizmeti sağlayan kuruluşların üzerinde bir performansla, 230'dan fazla ülke ve bölge yönetimindeki 16 binden fazla belgenin doğruluğunu kanıtlayan OCR Labs, 2022 sonunda unicorn olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

OYAK, OCR LABS'İN STRATEJİK ORTAĞI

Açıklamanın devamında ise, "Sanal dünyada yapılabilecek her şeyi kolay, güvenli ve verimli hale getiren dijital kimlikler, günümüzde internet üzerinden alışveriş yapmak, dijital bankacılık hizmetlerini kullanmak, sosyal medya ve e-devlet kimliklerini tanımlamak gibi pek çok alanda kullanılıyor. Blockchain tabanlı bir sistemde, kimlik doğrulamanın dijital yaşamın ve ekonominin temellerinden biri olması bekleniyor. Geleceğin bu önemli gerekliliğini analiz eden OYAK, Avustralya'nın lider dijital kimlik doğrulama şirketi OCR Labs ile iş birliği sağlayarak şirketin stratejik ortağı konumuna geldi" denildi.


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Sermaye Piyasası Kurulu, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Dolandırıcılık, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

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