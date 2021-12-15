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Oyun endüstrisinin 2026'ya kadar 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor - Son Dakika

Oyun endüstrisinin 2026'ya kadar 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor

15.12.2021 14:18
Oyun endüstrisinin 2026'ya kadar 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Casper, pazar araştırmalarına göre oyun endüstrisinin 2026'ya kadar 300 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Casper, pazar araştırmalarına göre oyun endüstrisinin 2026'ya kadar 300 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Casper açıklamasına göre, oyun pazarındaki büyüme konsol, PC veya mobil platform fark etmeksizin oyun sektörünü etkileyen dinamik teknolojik trendlerden kaynaklanıyor.

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, trendlere en hızlı şekilde uyum sağlayan oyun dünyasındaki gerçekleşecek gelişmelere ışık tutarak 2022'ye damga vurması beklenen 6 trendi sıraladı.

Excalibur tarafından yapılan analizde ortaya konulan 6 trende göre, gelecek yıl daha fazla güç, daha fazla performans talep edilecek. Oyunları oynatabilecek teknolojik gelişmelere sahip oyun bilgisayarları çok önemli hale gelecek. Oyunseverler, 2022'de daha üstün teknolojiye sahip bilgisayarlar talep edecek.

İkinci olarak oyun aksesuarlarına ihtiyaç artacak. Oyunseverlerin yüksek performans alabilecekleri özel olarak tasarlanmış kulaklıklar, mikrofonlar veya monitörler gibi oyun aksesuarlarına ihtiyaç gelecek yıl daha da ön planda olacak.

Gelecek yıl öne çıkacak trendler arasında üçüncü sırada "devam oyunlarının artması" yer alıyor. İlgi üzerine eski oyunlara yeni versiyonlar çıkarmaya başlayan sektörün, taleplerin artmasıyla daha fazla devam oyunu 2022 ve sonrasında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Kripto paralar oyun dünyasında daha çok kullanılacak

Gelecek yıl kripto paralar oyun dünyasında daha çok kullanılacak. Gerçek para kullanımının azalmaya başlandığı oyun endüstrisinde gelecek dönemde satış işlemlerinin çoğunun kripto paralar üzerinden yapılması bekleniyor.

Oyun dünyasına 2022'de damga vurması beklenen trendler arasında beşinci sırada "VR ve oyun bir olacak" yer alıyor. Gelecek yıl artan taleple sektöre daha fazla sanal gerçeklik (VR) tabanlı oyunun çıkması ve teknolojik cihazların bu evrene göre şekillenmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl öne çıkacak trendlerden altıncısı da "e-sporun daha da popüler olacak" olması. Oyun endüstrisinin bakış açısını tamamen değiştiren e-spor endüstrisinin 2022'de büyük bir artış göstermesi bekleniyor.

oyunlar, Kripto, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Oyun endüstrisinin 2026'ya kadar 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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