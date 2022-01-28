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Öz İplik İş Sendikası'nın üye sayısı 4 bin 989 kişi arttı - Son Dakika

Öz İplik İş Sendikası'nın üye sayısı 4 bin 989 kişi arttı

28.01.2022 09:55
Öz İplik İş Sendikası'nın üye sayısı 4 bin 989 kişi arttı

Öz İplik İş Sendikası, iş kolundaki en fazla üyeye sahip sendika olma hedefiyle yürüttüğü örgütlenme çalışmaları kapsamında, üye sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 4 bin 989 kişi artırdı.

Öz İplik İş Sendikası, iş kolundaki en fazla üyeye sahip sendika olma hedefiyle yürüttüğü örgütlenme çalışmaları kapsamında, üye sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 4 bin 989 kişi artırdı.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ 28 Ocak 2022 tarihli ve 31733 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Öz İplik İş Sendikası 42 bin 677 üyeye ulaştı. Öz İplik İş'in faaliyet gösterdiği 5 numaralı Dokuma, Hazır Giyim ve Deri sektöründe çalışan işçi sayısı 1 milyon 313 bin 432 kişi olarak belirlendi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Öz İplik İş'in en fazla üyeye sahip olma hedefi olduğunu ancak bunun da ötesinde Öz İplik İş Sendikasının sektörde çalışan her bir işçiye ulaşma yükümlülüğünün olduğunu söyledi. Rafi Ay şunları kaydetti:

"Bir süredir salgınla mücadele ediyoruz. Pandeminin olumsuz koşullarına rağmen örgütlenme çalışmalarımızı sürdürdük ve işçi arkadaşlarımızın, emekçi kardeşlerimizin sendikamıza olan güveni devam etti. Üye sayımız her geçen yıl artıyor. Bu açıdan baktığımızda sendikamızın üye sayısının her yıl artıyor olması, sahadaki çalışmalarımızın karşılığı ve işçilerin sendikamıza olan güveninden kaynaklıdır. Bu noktada hem Öz İplik İş teşkilatımıza hem de bizi tercih eden yeni üyelerimize hem de bizimle uzun bir yolculukta olan mevcut üyelerimize teşekkür ederiz."

Öz İplik İş Sendikası Başkanı Ay, devletin sendikalara örgütlenme hakkı kullanımını kolaylaştırması gerektiğini belirterek, "Devlet, işverenler, en güçlü iş yerlerinin toplu pazarlık sistemine girmiş, sendikaların örgütlü olduğu iş yerleri olduğunu görmelidir. Biz sektörde her koşulda ailemizi büyütmeye devam ediyoruz ve edeceğiz" dedi. - ANKARA

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sendikalar, Sendika, Gazete, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Öz İplik İş Sendikası'nın üye sayısı 4 bin 989 kişi arttı - Son Dakika
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