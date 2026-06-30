Özbekistan'a Yüzde 27,3 Turist Artışı - Son Dakika
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Özbekistan'a Yüzde 27,3 Turist Artışı

30.06.2026 10:00
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Ocak-Mayıs döneminde Özbekistan'ı 5,3 milyon turist ziyaret etti, artış devam ediyor.

Özbekistan'ı bu yılın ocak-mayıs döneminde 5 milyon 351 bin 868 yabancı turist ziyaret etti.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, yılın ilk 5 ayında ülkeye turistik amaçlarla gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 100 bin kişiyle yüzde 27,3 artarak 5 milyon 351 bin 868'e ulaştı.

Bu dönemde Özbekistan'a en fazla turist gönderen ilk 10 ülke 1 milyon 539 bin 503 ziyaretçiyle Kırgızistan, 1 milyon 246 bin 689 kişiyle Kazakistan, 1 milyon 211 bin 60 kişiyle Tacikistan, 465 bin 885 kişiyle Rusya, 198 bin 910 kişiyle Afganistan, 178 bin 121 kişiyle Çin, 136 bin 997 kişiyle Türkmenistan, 78 bin 312 kişiyle Türkiye, 20 bin 807 kişiyle Hindistan ve 18 bin 291 kişiyle Almanya olarak sıralandı.

Son yıllarda turizm altyapısına yaptığı yatırımlar, vize kolaylıkları ve uluslararası tanıtım faaliyetleriyle yabancı ziyaretçi sayısını hızla artıran Özbekistan, 2019 yılında 6 milyon 748 bin turist ağırlamıştı.

Ülkeyi geçen yıl 11 milyon 700 bin yabancı turist ziyaret ederken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 46,8 artış göstererek şimdiye kadarki en yüksek yıllık büyüme oranı olarak kayıtlara geçmişti.

Özbek makamları, 2026 yılı sonunda yabancı turist sayısını 15 milyona, orta vadede ise 20 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Özbekistan, Ekonomi, turist, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özbekistan'a Yüzde 27,3 Turist Artışı - Son Dakika

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