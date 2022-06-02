Özbekistan'ın Cizzah Valisi Saliyev, Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı - Son Dakika
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Özbekistan'ın Cizzah Valisi Saliyev, Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı

02.06.2022 16:34

Toplantı yapılması Tanıtım filmi izlenmesi Özbekistan'ın Cizzah Valisi Saliyev, Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı CİZZAH (AA) – Özbekistan'ın Cizzah Valisi Ergaş Saliyev, halihazırda kente en çok yatırım yapanlar listesinde ilk sıralarda yer alan Türk işadamlarını bölgeye daha...

Toplantı yapılması

Tanıtım filmi izlenmesi Özbekistan'ın Cizzah Valisi Saliyev, Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı

CİZZAH (AA) – Özbekistan'ın Cizzah Valisi Ergaş Saliyev, halihazırda kente en çok yatırım yapanlar listesinde ilk sıralarda yer alan Türk işadamlarını bölgeye daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Saliyev, ülkedeki yabancı gazeteciler için düzenlenen medya turu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı Cizzah'ın ekonomik, yatırım ve turizm alanlarındaki imkanlarına ilişkin bilgi verdi.

Valilik binasında gazetecilerle görüşen Saliyev, geniş tarım arazilerinin yanı sıra dağlık, ormanlık ve çöl bölgeleri ile ülkenin en büyük gölü olan Aydarkol'un bir arada bulunduğu Cizzah'ta altın, bakır ve volfram gibi kaynakların çıkarıldığı 40'tan fazla maden ocağının bulunduğunu belirtti. Kazakistan ve Tacikistan ile ortak sınırları bulunan Cizzah'ın ayrıca Taşkent ile Semerkant arasında bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Saliyev, kentin kolay bir güzergahta yer almasından dolayı yabancı işadamları için cazip olduğunu vurguladı.

Zengin yer altı kaynakları, kolay ulaşım ve verimli arazilerin yanı sıra yerel yönetimin büyük desteği ve sağlanan imtiyazların Cizzah'ı yabancı yatırımcılar için daha elverişli hale getirdiğini aktaran Saliyev, bu çerçevede bölgede 150'ye yakın yabancı sermayeli işletmenin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Saliyev, Cizzah'ta ayrıca 2013'te kurulan serbest ekonomik bölgenin de bulunduğunu vurgulayarak, bu bölgede faaliyette bulunan şirketlere 10 yıla kadar bir dizi vergi ve gümrük imtiyazlarının tanındığını, ayrıca yerel yönetimin de bu şirketlere gereken her türlü desteği sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin Rusya ve Çin ile birlikte Cizzah'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını aktaran Saliyev, Cizzah'taki Türk iş adamlarının inşaat, tekstil, turizm, sanayi, tarım ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Türk işadamlarının başarılı deneyimlerinden istifade etmek istediklerini dile getiren Saliyev, kardeş olarak gördükleri Türk işadamlarını Cizzah'a daha fazla yatırım yapmaya davet ederek, Türk yatırımcılara gereken tüm koşulları yaratmaya hazır olduklarını belirtti.

Özbekistan'ın Cizzah Valisi Saliyev, Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı
Özbekistan'ın Cizzah Valisi Saliyev, Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı
Özbekistan'ın Cizzah Valisi Saliyev, Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı
Özbekistan'ın Cizzah Valisi Saliyev, Türk iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı

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Kaynak: AA

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