Özdemir ADFIMI Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Özdemir ADFIMI Başkanlığına Yeniden Seçildi

Özdemir ADFIMI Başkanlığına Yeniden Seçildi
17.06.2026 16:14
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Metin Özdemir, IsDB toplantısında ADFIMI Başkanlığına bir dönem daha seçildi. Katılım bankacılığına ilgi artıyor.

İslam Kalkınma Bankasına (IsDB) Üye Ülkelerin Kalkınma Bankaları Birliğinin (ADFIMI) başkanlığına, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir yeniden seçildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen IsDB Grubu'nun 2026 Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen ADFIMI Genel Kurul Toplantısı'nda, Özdemir'in bir dönem daha başkanlık görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

Kararın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, üç yıl daha ADFIMI Başkanlığı görevini yürüteceğini belirtti.

Azerbaycan'da katılım bankacılığına yönelik ilginin giderek arttığını ifade eden Özdemir, ülkenin alternatif finans sistemlerinin geliştirilmesine önem verdiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında bu alanda yoğun temasların sürdüğünü kaydeden Özdemir, "Hem Bakü'ye yaptığımız ziyaretlerde hem de Azerbaycanlı kardeşlerimizin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde, gerek banka olarak gerekse Türkiye Katılım Bankaları Birliği aracılığıyla çeşitli görüş alışverişlerinde bulunduk. Tecrübelerimizi paylaşmaya gayret ettik." dedi.

Azerbaycan finans sektörünün katılım bankacılığı alanında eğitim ve bilgi paylaşımına önem verdiğini vurgulayan Özdemir, bu kapsamda çeşitli eğitim ve seminer programları düzenledikleri bilgisini paylaştı.

Dünyada ve Türkiye'de katılım bankacılığına olan ilginin arttığına dikkati çeken Özdemir, Türkiye'de katılım bankalarının sayısının hızla yükseldiğini, Türk dünyasının da bu alternatif finans modeline ilgi gösterdiğini söyledi.

Özdemir, Türk dünyasındaki ülkelerin katılım bankacılığı modelini uygulamaya koymak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek "Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya, tecrübelerimizi aktarmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Ziraat Bankasının Azerbaycan'da faaliyet gösteren şubelerinin bulunduğunu hatırlatan Özdemir, katılım bankacılığı alanında da Azerbaycan'dan şubeleşme yönünde talepler aldıklarını belirtti.

Bu konuda ilgili kurumlarla istişarelerin sürdüğünü kaydeden Özdemir, "Hangi bankamızın burada öncülük yapacağı hususunda ülkemizde büyüklerimizle istişare ederek yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda burada bir örnek oluşturmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özdemir ADFIMI Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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