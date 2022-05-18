Özel jetlere yakıt tedarikinde yeniden rekabet soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi

Özel jetlere yakıt tedarikinde yeniden rekabet soruşturması

18.05.2022 09:03
Özel jetlere yakıt tedarikinde yeniden rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, yargı kararı üzerine Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Limited'in özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamaları nedeniyle yeniden soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, yargı kararı üzerine Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Limited'in özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamaları nedeniyle yeniden soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Kurul, Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları, THY Opet Havacılık Yakıtları ve Triple Star Aviation'ın özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal ettikleri iddiasını yeniden değerlendirdi.

Daha önce söz konusu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, dosya konusu iddialara yönelik soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Bu karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 7 Nisan 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen söz konusu şirketler hakkında yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

YORUMLAR
500
THY'den KAP'a 'Geniş gövde uçak alımı' açıklaması THY'den KAP'a 'Geniş gövde uçak alımı' açıklaması Savunma ve havacılık sanayii cirosu 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aştı Savunma ve havacılık sanayii cirosu 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aştı
Kaynak: AA

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Türk Hava Yolları, Petrol Ofisi, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel jetlere yakıt tedarikinde yeniden rekabet soruşturması - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
08:29 18 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:19 ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
08:07 18 Mayıs günü hava nasıl olacak? Marmara bölgesinde yaşayanlar şemsiyelerinizi hazırlayın, sağanak geliyor
08:03 18 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
07:55 Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti
07:54 NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle buluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Özel jetlere yakıt tedarikinde yeniden rekabet soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement