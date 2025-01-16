Özel Sektör Kredi Borcu Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektör Kredi Borcu Düştü

Kasım sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu 175,7 milyar ABD dolara geriledi.

16.01.2025 10:37
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Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 797 milyon ABD doları azalarak 175,7 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 797 milyon ABD doları azalarak 175,7 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,6 milyar ABD doları azalarak 160,0 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 780 milyon ABD doları artarak 15,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki aya göre, finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon ABD doları artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,4 milyar ABD doları azalış gösterdi.

Aynı dönemde finansal ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının uzun vadede sırasıyla 149 milyon ABD doları ve 1,4 milyar ABD doları azalış; kısa vadede ise sırasıyla 735 milyon ABD doları ve 45 milyon ABD doları artış gösterdiği görüldü.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 160,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2'sinin ABD doları, yüzde 33,3'ünün euro, yüzde 2,6'sının Türk lirası ve yüzde 4,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,6'sının ABD doları, yüzde 16,3'ünün euro, yüzde 39,3'ünün Türk lirası ve yüzde 3,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 52,7 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 33,3 milyar ABD doları bankalara, 14,7 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektör Kredi Borcu Düştü - Son Dakika

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