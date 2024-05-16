Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Yükseldi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Yükseldi

Mart 2024 itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar artarak 165,7 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 452 milyon dolar artarken, kısa vadeli kredi borcu 1,3 milyar dolar yükseldi. Bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları arttı. Döviz kompozisyonuna bakıldığında uzun vadeli kredi borcunun büyük bir kısmı dolar ve avro cinsinden oluşurken, kısa vadeli kredi borcunun büyük bir kısmı dolar ve avro cinsinden oluştu.

16.05.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Mart 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar artarak 165,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mart 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu martta 2023 sonuna kıyasla 1,7 milyar dolar artarak 165,7 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 452 milyon dolar artarak 155,3 milyar dolara çıkarken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,3 milyar dolar yükselişle 10,4 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları martta 2023 sonuna göre 169 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar yükselişle 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 158 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 27 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 20 milyon dolar gerileyerek 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, martta 2023 sonuna göre 619 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 212 milyon dolar düşüşle 1,4 milyar dolara geriledi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 51,1 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 1,3 milyar dolar azalarak 105,8 milyar dolara düştü. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 386 milyon dolar artışla 8,2 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 155,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'i dolar, yüzde 35,3'ü avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 48'ini dolar, yüzde 26,8'ini avro, yüzde 20,5'ini Türk lirası ve yüzde 4,7'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,1'i finansal kuruluşlara, yüzde 61,9'u finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 75,5'i finansal kuruluşlara ve yüzde 24,5'i finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 51,1 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:15:02. #1.12#
SON DAKİKA: Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement