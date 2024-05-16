Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 165,7 Milyar Dolara Yükseldi

Ekonomi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Mart 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar artarak 165,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mart 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu martta 2023 sonuna kıyasla 1,7 milyar dolar artarak 165,7 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 452 milyon dolar artarak 155,3 milyar dolara çıkarken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,3 milyar dolar yükselişle 10,4 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları martta 2023 sonuna göre 169 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar yükselişle 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 158 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 27 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 20 milyon dolar gerileyerek 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, martta 2023 sonuna göre 619 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 212 milyon dolar düşüşle 1,4 milyar dolara geriledi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 51,1 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 1,3 milyar dolar azalarak 105,8 milyar dolara düştü. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 386 milyon dolar artışla 8,2 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 155,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'i dolar, yüzde 35,3'ü avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 48'ini dolar, yüzde 26,8'ini avro, yüzde 20,5'ini Türk lirası ve yüzde 4,7'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,1'i finansal kuruluşlara, yüzde 61,9'u finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 75,5'i finansal kuruluşlara ve yüzde 24,5'i finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 51,1 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.